На підтримку України Австрія надасть ще 10 мільйонів євро

Уряд Австрії надасть на підтримку України додатково 10 мільйонів євро.

Фото: yugopolis.ru

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