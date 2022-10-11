БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУряд Австрії надасть на підтримку України додатково 10 мільйонів євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На підтримку України Австрія надасть ще 10 мільйонів євро
Фото: yugopolis.ru
Про це заявив міністр фінансів країни Магнус Бруннер під час розмови з главою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділем Рено-Бассо, повідомляє DW.
Їхня зустріч пройшла під час кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй в Єгипті. За словами Бруннера, таким чином Австрія виявляє солідарність з народом України та робить свій внесок у стабільність в Європі.
Нагадаємо також, що Австрія збудує в Україні три медзаклади на суму 600 мільйонів євро.
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10 11 2022 13:29 МЕДІА
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