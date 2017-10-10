На підвищення пенсій у жовтні додатково піде 5 мільярдів гривень

Середня пенсія збільшиться майже на 700 гривень - до понад 2,5 тис гривень проти 1 890 гривень

Пенсійному фонду України для проведення осучаснення пенсій українців у жовтні цього року потрібно додаткових 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Фонду.

"У жовтні цього року, щоб провести осучаснення пенсій, потрібно додатково 5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба додала, що в Пенсійному фонді з початку року сформовано додатковий ресурс понад 26 млрд гривень, зокрема, завдяки додатковим надходженням мінімальної заробітної плати та її детінізації.

За рахунок цих коштів буде забезпечено перерахунок пенсій для українських пенсіонерів.

"У нас є повністю ресурс для того, щоб забезпечити перерахунок пенсій у цьому році для 9,7 млн пенсіонерів. Під осучаснення підпадають майже 6 млн пенсіонерів. Решті - збільшаться пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму", - цитує прес-служба Зарудного.

Згідно з повідомленням, тільки-но закон про пенсійну реформу набуде чинності, за добу будуть надруковані виплатні додаткові відомості та передані на пошту і в банківські установи. Таким чином, пенсіонери, які з 4 числа отримали пенсії в попередньому розмірі, отримають доплату.

Прес-служба нагадала, що в результаті пенсійної реформи мінімальна пенсія становитиме 1 452 гривень проти 1 312 гривень раніше. Середня пенсія збільшиться майже на 700 гривень - до понад 2,5 тис гривень проти 1 890 гривень.

Крім того, запрацює механізм автоматичної індексації пенсій, в результаті чого пенсіонери зможуть отримувати підвищені виплати. Прес-служба додала, що держава продовжить виплачувати пільгові пенсії пенсіонерам, які мають на них право.

"Виплати пільгових пенсій, пенсій за вислугу років триватимуть. Ті, хто сьогодні (на момент прийняття закону) мав право на ці пенсії, зможуть цим правом скористатися. Надалі передбачається, що всі пенсії будуть призначатися за одним законом і з єдиним підходом, крім військовослужбовців, артистів балету і т.п.", - наводяться у повідомленні слова Зарудного.

Згідно з повідомленням, проведення пенсійної реформи дозволить зняти з Пенсійного фонду невластиві для цього органу витрати. В результаті цього будуть виплачуватися кошти тільки на пенсійні виплати, пов'язані із страховим стажем.

"Це розвантажить поступово Пенсійний фонд і зменшить його дефіцит", - підсумувала прес-служба.

Нагадаємо, що 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону.

Однак фракції "Батьківщина" і "Опозиційний блок" збираються оскаржувати ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Відтак, із 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як до цього.

Для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшать на 692 грн. На 45% (з 949 грн до 1 373 грн) зростуть виплати для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію.

Для 600 тисяч пенсіонерів скасовують 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років, скасовують зменшення розміру пенсій. Із 2019 року індексація пенсій відбуватиметься автоматично.