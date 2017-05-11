CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Оржицькому районі Полтавщині затримали більше 40 осіб, які намагалися заволодіти активами агропідприємства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Полтавщині затримали понад 40 рейдерів
Ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках
Фото: facebook.com/arsen.avakov
"Поліція затримала більше 40 осіб, які силовими методами намагалися заволодіти активами агрофірми", - написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook.
Інформація про протиправні дії невідомих осіб в Оржицькому районі Полтавської області надійшла до поліцейських від місцевих жителів.
Аваков також повідомив, що ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках, проте також були затримані в Оржицькому та Лубенському районах.
Нагадаємо, що група невідомих намагалася захопити спортивний комплекс "Восход" на вулиці Бориспільська, 8 у Дарницькому районі Києва.
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05 11 2017 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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