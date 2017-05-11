На Полтавщині затримали понад 40 рейдерів

Ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках

В Оржицькому районі Полтавщині затримали більше 40 осіб, які намагалися заволодіти активами агропідприємства.

"Поліція затримала більше 40 осіб, які силовими методами намагалися заволодіти активами агрофірми", - написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook.

Інформація про протиправні дії невідомих осіб в Оржицькому районі Полтавської області надійшла до поліцейських від місцевих жителів.

Аваков також повідомив, що ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках, проте також були затримані в Оржицькому та Лубенському районах.

Нагадаємо, що група невідомих намагалася захопити спортивний комплекс "Восход" на вулиці Бориспільська, 8 у Дарницькому районі Києва.