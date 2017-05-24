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На посаду аудитора НАБУ вже зареєструвались 12 кандидатів, - Гройсман

Серед кандидатів 7 від громадян України і 5 від іноземців - всіх їх заслухають у прямому ефірі
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір заслухати всіх 12 кандидатів у члени комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України від уряду.
На посаду аудитора НАБУ вже зареєструвались 12 кандидатів, - Гройсман Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

"На засіданні ми заслуховуватимемо тих кандидатів, які подали свої кандидатури на аудитора Національного антикорупційного бюро", - розповів прем'єр під час засідання Кабінету Міністрів України в середу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами прем'єра, загалом документи на участь у конкурсі подали 12 осіб: 7 від громадян України і 5 від іноземців - всіх їх заслухають у прямому ефірі.

"Наше завдання сьогодні - заслухати абсолютно всіх кандидатів, які подали свої пропозиції, потім їх обговорити і ухвалити рішення", - сказав Гройсман.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, співбесіда з кандидатами розпочнеться о 14:00 середи.

Нагадаємо, що Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, знову відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Того ж дня громадські організації рекомендували Кабінету міністрів України на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро колишнього прокурора США Марту Берш, колишнього прокурора Іспанії Карлоса Кастресану або директора Європейського управління боротьби з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслера.

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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • Оленка Івасько24 травня 2017 13:31
    Я так розумію, що НАБУ не підходить жоден з кандидатів. Їм краще самим працювати і себе контролювати. А якщо з'явиться цей аудитор, не відомо які скелети повитягає з їх "антикорупційної" шрами, та й стане відомо куди вони витрачають свої кошти Відповісти
24 05 2017 13:15
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