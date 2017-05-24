На посаду аудитора НАБУ вже зареєструвались 12 кандидатів, - Гройсман

Серед кандидатів 7 від громадян України і 5 від іноземців - всіх їх заслухають у прямому ефірі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір заслухати всіх 12 кандидатів у члени комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України від уряду.

"На засіданні ми заслуховуватимемо тих кандидатів, які подали свої кандидатури на аудитора Національного антикорупційного бюро", - розповів прем'єр під час засідання Кабінету Міністрів України в середу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами прем'єра, загалом документи на участь у конкурсі подали 12 осіб: 7 від громадян України і 5 від іноземців - всіх їх заслухають у прямому ефірі.

"Наше завдання сьогодні - заслухати абсолютно всіх кандидатів, які подали свої пропозиції, потім їх обговорити і ухвалити рішення", - сказав Гройсман.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, співбесіда з кандидатами розпочнеться о 14:00 середи.

Нагадаємо, що Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, знову відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Того ж дня громадські організації рекомендували Кабінету міністрів України на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро колишнього прокурора США Марту Берш, колишнього прокурора Іспанії Карлоса Кастресану або директора Європейського управління боротьби з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслера.