На презентацію книги "Ліва Європа" у Львові завітав "Правий сектор"
Близько 30 молодиків прийшли до приміщення, де відбувається презентація, повідомляє "Громадське".
Мету свого візиту вони не звали. Кажуть, що прийшли "на екскурсію".
На місці також присутня поліція. Нараз ситуація спокійна.
Фото: hromadske.ua
Фото: hromadske.ua
"Ліва Європа" – це збірка статей, що описує та аналізує історію й сьогодення соціальних рухів в країнах Європейського Союзу, альтернативних до чинного неоліберального порядку.
Раніше Форум видавців повідомив про погрози учасникам від радикальних організацій. За словами авторки Лариси Денисенко, приводом для погроз стали дві події: презентація її книжки "Майя та її мами" про прийняття ЛГБТ-сімей у соціумі та дискусія на тему "Чи готова школа говорити з дітьми на складні теми?".
Нагадаємо, суд засудив до двох років в’язниці умовно колишнього бійця "Добровольчого українського корпусу "Правого сектору", лідера організації "Революційні праві сили" Юрія Заболотного (позивний "Кий") за розміщення в YouTube закликів до повалення влади.
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