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В Ізраїлі на складі феєрверків стався вибух, двоє загиблих - ВІДЕО

Від вибуху також постраждали двоє дітей і двоє інших дорослих
На північ від Тель-Авіва стався вибух на складі феєрверків. В результаті, дві людини загинули і ще кілька отримали поранення.
В Ізраїлі на складі феєрверків стався вибух, двоє загиблих - ВІДЕО Фото:haaretz.com

Влада закликала мешканців навколишніх районів сховатися в закритому приміщенні. Близько 20 екіпажів пожежників прибули для гасіння пожежі, - повідомляє видання Haaretz.

Причина вибуху поки невідома. Один з поранених, чоловік віком 50 років, був у важкому стані, він знаходиться в лікарні.

Від вибуху також постраждали двоє дітей і двоє інших дорослих.

Нагадаємо, в Іспанії п‘ятеро людей стали жертвами потужного вибуху на фабриці піротехніки за 10 км від міста Сарагоси.

 
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14 03 2017 18:57
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