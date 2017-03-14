CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа північ від Тель-Авіва стався вибух на складі феєрверків. В результаті, дві людини загинули і ще кілька отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ізраїлі на складі феєрверків стався вибух, двоє загиблих - ВІДЕО
Від вибуху також постраждали двоє дітей і двоє інших дорослих
Фото:haaretz.com
Влада закликала мешканців навколишніх районів сховатися в закритому приміщенні. Близько 20 екіпажів пожежників прибули для гасіння пожежі, - повідомляє видання Haaretz.
Причина вибуху поки невідома. Один з поранених, чоловік віком 50 років, був у важкому стані, він знаходиться в лікарні.
Від вибуху також постраждали двоє дітей і двоє інших дорослих.
Нагадаємо, в Іспанії п‘ятеро людей стали жертвами потужного вибуху на фабриці піротехніки за 10 км від міста Сарагоси.
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