В Ізраїлі на складі феєрверків стався вибух, двоє загиблих - ВІДЕО

Від вибуху також постраждали двоє дітей і двоє інших дорослих

На північ від Тель-Авіва стався вибух на складі феєрверків. В результаті, дві людини загинули і ще кілька отримали поранення.

Влада закликала мешканців навколишніх районів сховатися в закритому приміщенні. Близько 20 екіпажів пожежників прибули для гасіння пожежі, - повідомляє видання Haaretz.

Причина вибуху поки невідома. Один з поранених, чоловік віком 50 років, був у важкому стані, він знаходиться в лікарні.

Від вибуху також постраждали двоє дітей і двоє інших дорослих.

Нагадаємо, в Іспанії п‘ятеро людей стали жертвами потужного вибуху на фабриці піротехніки за 10 км від міста Сарагоси.