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На Сумщині депутатці спалили авто

Підпал здійснювало двоє осіб
Депутату Роменської міської ради на Сумщині Юлії Магденко спалили авто. Жінка каже, це помста за те, що викривала корупцію у місцевій владі.
На Сумщині депутатці спалили авто Фото: соцмережі

"Сьогодні було здійснено підпал приміщення на вулиці Київська, яке було побудоване моїм чоловіком. Внаслідок пожежі було пошкоджено майно, вщент згорів автомобіль, яким я користувалася. Інший автомобіль вдалось врятувати з незначними ушкодженнями", - написала Магденко у Facebook.

Вона додала, що підпал здійснювало двоє осіб. Це зафіксували камери відеонагляду.  

Магденко переконана, що це пов'язано з її депутатською діяльністю і "викриттям на останніх сесіях корупційних схем посадовців, які мають зв'язки з криміналом"

"Так сталось, що це не перший підпал в місті, пости мого чоловіка про цей інцидент видаляють за чиїмись скаргами. Дякую Богу, що взяв грошима. Були попередження стосовно моєї "поведінки". Може, звичайно, це і комусь на радість, але знайте – довго так тривати не буде", - підсумувала Магденко.

Нагадаємо, що в Херсоні підпалили будинок народного депутата від БПП Олександра Співаковського.

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15 08 2018 19:57
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