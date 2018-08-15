На Сумщині депутатці спалили авто
"Сьогодні було здійснено підпал приміщення на вулиці Київська, яке було побудоване моїм чоловіком. Внаслідок пожежі було пошкоджено майно, вщент згорів автомобіль, яким я користувалася. Інший автомобіль вдалось врятувати з незначними ушкодженнями", - написала Магденко у Facebook.
Вона додала, що підпал здійснювало двоє осіб. Це зафіксували камери відеонагляду.
Магденко переконана, що це пов'язано з її депутатською діяльністю і "викриттям на останніх сесіях корупційних схем посадовців, які мають зв'язки з криміналом".
"Так сталось, що це не перший підпал в місті, пости мого чоловіка про цей інцидент видаляють за чиїмись скаргами. Дякую Богу, що взяв грошима. Були попередження стосовно моєї "поведінки". Може, звичайно, це і комусь на радість, але знайте – довго так тривати не буде", - підсумувала Магденко.
Нагадаємо, що в Херсоні підпалили будинок народного депутата від БПП Олександра Співаковського.
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