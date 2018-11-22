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На Ситника відкрили кримінальну справу через ділянку в Криму

За словами Грищука, САП не може розслідувати справу через конфлікт інтересів
Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження про нібито декларування недостовірної інформації директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.
На Ситника відкрили кримінальну справу через ділянку в Криму Фото: з вільних джерел

"Ми по факту зареєстрували, але ми не можем розслідувати, ми визначили підслідність за Національною поліцією", – повідомив заступник керівника САП Максим Грищук, інформує "Українська правда".

За словами Грищука, САП не може розслідувати справу через конфлікт інтересів.

Провадження зареєстроване за заявою нардепа від "Народного фронта" Максима Полякова. Нардеп оприлюднив на Facebook відповідь прокуратури, в якій йдеться в про відкриття справи.

Його заява стосувалась "порушення вимог законодавства директором НАБУ А.Ситником та членами його сім`ї, які здійснили майнову оборудку в окупованому Криму", стверджує Поляков.

Провадження стосується саме ділянки в Криму, підтвердили у прокуратурі.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва повідомляв, що на Ситника подали в суд через його декларацію та кримську ділянку.

Провадження за позовом юридичної компанії "Студія права" вже відкрите.

У компанії розповіли, що подали до суду за інформацією у ЗМІ, які повідомляли, що директор НАБУ нібито продав ділянку в окупованому Севастополі і не задекларував від неї дохід.

Сам Ситник це спростував. Він заявив, що ділянка не продана, його дружина переоформила її на знайому, грошей родина за це не отримувала.

Максим Поляков, який поскаржився на Ситника, є обвинуваченим у так званій "бурштиновій справі", яку розслідувало НАБУ.

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22 11 2018 13:59
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