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На Тернопільщині в санаторії привласнили гроші на реабілітацію бійців

Тривають слідчі дії
Співробітники СБУ разом з прокуратурою викрили механізм привласнення бюджетних коштів, виділених на психологічну реабілітацію учасників бойових дій у санаторії на Тернопільщині.
На Тернопільщині в санаторії привласнили гроші на реабілітацію бійців Фото: unian.ua

"Оперативники СБ України встановили, що директор санаторного комплексу на Тернопільщині привласнила бюджетні кошти у великих розмірах, виділені медичній установі в рамках реалізації бюджетної програми. За рахунок цієї суми пройти курс психологічної реабілітації мали майже сто учасників бойових дій", - повідомляє прес-центр СБУ.

За результатами проведення слідчих дій директору повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Національному інституті раку у Києві лікарка відмовилася лікувати учасника АТО з онкологією через те, що він, за її словами, "вбивав на Сході братський народ".

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08 06 2018 21:33
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