CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники СБУ разом з прокуратурою викрили механізм привласнення бюджетних коштів, виділених на психологічну реабілітацію учасників бойових дій у санаторії на Тернопільщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Тернопільщині в санаторії привласнили гроші на реабілітацію бійців
Тривають слідчі дії
Фото: unian.ua
"Оперативники СБ України встановили, що директор санаторного комплексу на Тернопільщині привласнила бюджетні кошти у великих розмірах, виділені медичній установі в рамках реалізації бюджетної програми. За рахунок цієї суми пройти курс психологічної реабілітації мали майже сто учасників бойових дій", - повідомляє прес-центр СБУ.
За результатами проведення слідчих дій директору повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в Національному інституті раку у Києві лікарка відмовилася лікувати учасника АТО з онкологією через те, що він, за її словами, "вбивав на Сході братський народ".
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08 06 2018 21:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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