На українському кордоні затримали росіянина, який готував провокації в Одесі
Чоловіка зупинили на пункті міжнародного пропуску "Маяки - Паланка - Удобне" прикордонники.
Під час огляду співробітники спецслужби виявили у росіянина друковані матеріали сепаратистського характеру, які він намагався приховати від митного та прикордонного контролю.
Чоловіку відмовили у пропуску на територію України та заборонили в’їзд строком на три роки.
"Правоохоронці продовжують спільні заходи, спрямовані на недопущення проникнення на територію України радикально налаштованих осіб", - йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки.
Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.
Раніше СБУ попереджали, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.
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