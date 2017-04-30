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На українському кордоні затримали росіянина, який готував провокації в Одесі

У затриманого виявили друковані матеріали сепаратистського характеру
Служба безпеки України не впустила до України громадянина РФ, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня.
На українському кордоні затримали росіянина, який готував провокації в Одесі СБУ. Фото: ua.112.ua

Чоловіка зупинили на пункті міжнародного пропуску "Маяки - Паланка - Удобне" прикордонники.

Під час огляду співробітники спецслужби виявили у росіянина друковані матеріали сепаратистського характеру, які він намагався приховати від митного та прикордонного контролю.

Чоловіку відмовили у пропуску на територію України та заборонили в’їзд строком на три роки.

"Правоохоронці продовжують спільні заходи, спрямовані на недопущення проникнення на територію України радикально налаштованих осіб", - йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.

Раніше СБУ попереджали, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.

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30 04 2017 10:50
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