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На українців у Польщі напали чоловіки з мачете
В одного з нападників вилучили мачете
Фото: radiopoznan.fm
Подія сталася поблизу Познані, повідомляє Radio Poznan. На територію місцевої пожежної частини забіг закривавлений чоловік з дівчиною. За кілька хвилин за ними приїхав автомобіль, з якого вийшли троє чоловіків. Вони погрожували чоловікові і хотіли його побити.
Пожежники викликали поліцію і швидку. Пораненого забрали медики.
Правоохоронці згодом затримали двох нападників. В одного з них вилучили мачете, однак під час нападу, як стверджують в поліції, ця зброя не використовувалася. 25-річний українець серйозних травм не отримав.
Нагадаємо, суд у Любліні заарештував 36-річну українку, яка народила дитину в туалеті на фабриці і залишила її в пластиковому контейнері.
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21 08 2018 20:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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