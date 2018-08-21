На українців у Польщі напали чоловіки з мачете

У Польщі троє чоловіків з мачете напали на двох українців.

Подія сталася поблизу Познані, повідомляє Radio Poznan. На територію місцевої пожежної частини забіг закривавлений чоловік з дівчиною. За кілька хвилин за ними приїхав автомобіль, з якого вийшли троє чоловіків. Вони погрожували чоловікові і хотіли його побити.

Пожежники викликали поліцію і швидку. Пораненого забрали медики.

Правоохоронці згодом затримали двох нападників. В одного з них вилучили мачете, однак під час нападу, як стверджують в поліції, ця зброя не використовувалася. 25-річний українець серйозних травм не отримав.

Нагадаємо, суд у Любліні заарештував 36-річну українку, яка народила дитину в туалеті на фабриці і залишила її в пластиковому контейнері.