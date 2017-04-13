На Вінниччині, через газове отруєння, евакуювали школу та госпіталізували учнів

У школі на Вінниччині через газове отруєння госпіталізували десятьох осіб.

У смт Вороновиця Вінницької області невідомі розпилили перцевий газ, в результаті з навчального закладу евакуювали понад 500 осіб, десять учнів потрапили до лікарні.

Як повідомляє поліція, 13 квітня на гарячу лінію близько 13:00 години зателефонувала директор Вороновицької школи та повідомила, що у закладі хтось з учнів розпилив газ. Інцидент стався в розпал навчального процесу.

По прибуттю на місце подій правоохоронці евакуювали школярів та співробітників. В підсумку дітей, які поскаржилися на сильний головний біль на печію в горлі, госпіталізували.

В ході оперативної роботи поліцейські знайшли балончик у приміщенні від перцевого газу.

Правоохоронці кваліфікували інцидент за статтею хуліганство (ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.