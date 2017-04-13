Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Вінниччині, через газове отруєння, евакуювали школу та госпіталізували учнів

Поліція підозрює хуліганство
У школі на Вінниччині через газове отруєння госпіталізували десятьох осіб.
На Вінниччині, через газове отруєння, евакуювали школу та госпіталізували учнів Фото: AP

У смт Вороновиця Вінницької області невідомі розпилили перцевий газ, в результаті з навчального закладу евакуювали понад 500 осіб, десять учнів потрапили до лікарні.

Як повідомляє поліція, 13 квітня на гарячу лінію близько 13:00 години зателефонувала директор Вороновицької школи та повідомила, що у закладі хтось з учнів розпилив газ. Інцидент стався в розпал навчального процесу.

По прибуттю на місце подій правоохоронці евакуювали школярів та співробітників. В підсумку дітей, які поскаржилися на сильний головний біль на печію в горлі, госпіталізували.

В ході оперативної роботи поліцейські знайшли балончик у приміщенні від перцевого газу.

Правоохоронці кваліфікували інцидент за статтею хуліганство (ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2017 21:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.