На Вінниччині прокурор вимагав в обвинувачуваного $6000 хабара
Про це розповіла прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"Встановлено, що прокурор вимагав через посередника у обвинувачуваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в розмірі $6000 за зміну обвинувачення у судовому засіданні на менш тяжкий злочин передбачений ч. 2 ст. 309 КК України. 29.07.2018 зловмисників затримано безпосередньо після одержання неправомірної вигоди", – зазначила Сарган.
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Нагадаємо, правоохоронці затримали на хабарі головного державного ревізора-інспектора ДФСУ в Одеській області.
Співробітники прокуратури спільно з СБУ піймали на вимаганні неправомірної вигоди керівника одного з підрозділів ДФС у Вінницькій області.
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