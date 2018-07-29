На Вінниччині прокурор вимагав в обвинувачуваного $6000 хабара Прокурора затримали

Прокурора Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області та водія цієї ж прокуратури затримали на отриманні хабара.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Про це розповіла прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. "Встановлено, що прокурор вимагав через посередника у обвинувачуваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в розмірі $6000 за зміну обвинувачення у судовому засіданні на менш тяжкий злочин передбачений ч. 2 ст. 309 КК України. 29.07.2018 зловмисників затримано безпосередньо після одержання неправомірної вигоди", – зазначила Сарган.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Фото: facebook.com/LarysaSargan Нагадаємо, правоохоронці затримали на хабарі головного державного ревізора-інспектора ДФСУ в Одеській області. Співробітники прокуратури спільно з СБУ піймали на вимаганні неправомірної вигоди керівника одного з підрозділів ДФС у Вінницькій області.

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