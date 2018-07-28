Головного ревізора-інспектора ДФС Одещини затримали на хабарі Інспектора ДФС в Одеській області затримали під час одержання $1000 хабара

Правоохоронці затримали на хабарі в $1000 головного державного ревізора-інспектора ДФСУ в Одеській області. Він вимагав гроші від директора комерційного підприємства за неперешкоджання його діяльності.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

27 липня військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України спільно зі співробітниками ГУ БКОЗ УСБУ в Одеській області на одержанні неправомірної вигоди викрила головного державного ревізора-інспектора ДФС в Одеській області. "Встановлено, що за зменшення суми штрафних санкцій за фактом виявлених під час планової податкової перевірки порушень з 2,5 до 1,5 млн. грн. та не перешкоджання діяльності ТОВ "М." у подальшому, податківець вимагав та одержав від директора вказаного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США. Під час одержання встановленої суми хабара посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває", – зазначили у прокуратурі.

Фото: vppdr.gp.gov.ua Нагадаємо, інспектора Одеської митниці затримали за хабарництво. У Запоріжжі на хабарі затримали майора Нацполіції.

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