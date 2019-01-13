На Волині громада не пустила до храму священиків УПЦ МП

У селі Красноволя Маневицького району Волині громада, яка перейшла до Православної церкви України, не пустила до Свято-Михайлівського храму єпископа УПЦ МП Нафанаїла та інших священиків, які підпорядковуються Московському патріархату.

"Сьогодні у село Красноволя, громада якого провела процедуру переходу в Православну Церкву України, приїхав єпископ Волинський УПЦ (РПЦ) Нафанаїл з іншими священиками, я так розумію, щоб показати, що ніякого переходу нема. Але їх у храм місцеві жителі не допустили. Отже, остання спроба залишити громаду в Російській православній церкві не вдалась!" - повідомив у Facebook голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

За повідомляє Укрінформ, у Красноволі наприкінці 2018 року 90% прихожан місцевого храму проголосували за перехід до Православної церкви України (ПЦУ) і зафіксували своє рішення підписами у протоколі.

Нагадаємо, у Вінниці священик УПЦ МП "на знак протесту" скинув купол з храму. Свій вчинок Парандюк пояснив тим, що його "виселяють" з відомчої території.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

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