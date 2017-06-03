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На Волині з погонею затримали трьох поліцейських-хабарників

Один із епізодів одержання правоохоронцями неправомірної вигоди було задокументовано у Ківерецькому районі області
У Волинській області трьох поліцейських викрили на хабарництві: правоохоронці намагалися втекти з місця злочину на службовому авто, дорогою викидаючи гроші та талони на пальне.
На Волині з погонею затримали трьох поліцейських-хабарників Фото: vl.npu.gov.ua

"За наявною оперативною інформацією УВБ поліції регіону стало відомо про факти неправомірної поведінки кількох співробітників Управління превентивної діяльності поліції Волинської області. Троє інспекторів з дорожнього нагляду, попередньо змовившись, вимагали і отримували хабарі з водіїв за непритягнення їх до адміністративної відповідальності", - повідомляє прес-служба Національної поліції.

За цим фактом обласною прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Як зауважується у повідомленні, один із епізодів одержання правоохоронцями неправомірної вигоди було задокументовано у Ківерецькому районі області. Поліцейські зупинили автомобіль, водій якого перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння та запропонували порушникові обійтися без складання протоколу, "сплатити" 9 тис. грн штрафу на місці і їхати далі.

"Сторгувавшись на 8 тисячах, чоловік передав їх поліцейським і збирався їхати, однак в цей момент дорогу йому заблокували працівники ВБ. Інспектори поліції спробували втекти з місця події на службовому транспорті, дорогою викидаючи отримані від інших водіїв гроші і талони на пальне. Під час погоні поліцейські, на зразок тих же порушників, самі почали створювати аварійні ситуації. Проте поблизу села Завітне того ж району оперативники внутрішньої безпеки їх наздогнали", - зазначається у повідомленні.

При цьому додається, що під час особистого огляду правоохоронців, їхнього автомобіля, а також після збирання викинутих ними речових доказів було вилучено 140 дол., 150 євро, 4,2 тис. грн (не враховуючи останнього хабара у розмірі 8 тис. грн), а також талони на 690 літрів палива.

Наразі за цим фактом тривають заходи, спрямовані на притягнення правопорушників до відповідальності, резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, що в Донецькій області прокуратура та СБУ затримали поліцейських, які вимагали хабар за допомогу крадію авто уникнути кримінальної відповідальності.

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06 03 2017 20:55
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