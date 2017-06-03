На Волині з погонею затримали трьох поліцейських-хабарників

У Волинській області трьох поліцейських викрили на хабарництві: правоохоронці намагалися втекти з місця злочину на службовому авто, дорогою викидаючи гроші та талони на пальне.

"За наявною оперативною інформацією УВБ поліції регіону стало відомо про факти неправомірної поведінки кількох співробітників Управління превентивної діяльності поліції Волинської області. Троє інспекторів з дорожнього нагляду, попередньо змовившись, вимагали і отримували хабарі з водіїв за непритягнення їх до адміністративної відповідальності", - повідомляє прес-служба Національної поліції.

За цим фактом обласною прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Як зауважується у повідомленні, один із епізодів одержання правоохоронцями неправомірної вигоди було задокументовано у Ківерецькому районі області. Поліцейські зупинили автомобіль, водій якого перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння та запропонували порушникові обійтися без складання протоколу, "сплатити" 9 тис. грн штрафу на місці і їхати далі.

"Сторгувавшись на 8 тисячах, чоловік передав їх поліцейським і збирався їхати, однак в цей момент дорогу йому заблокували працівники ВБ. Інспектори поліції спробували втекти з місця події на службовому транспорті, дорогою викидаючи отримані від інших водіїв гроші і талони на пальне. Під час погоні поліцейські, на зразок тих же порушників, самі почали створювати аварійні ситуації. Проте поблизу села Завітне того ж району оперативники внутрішньої безпеки їх наздогнали", - зазначається у повідомленні.

При цьому додається, що під час особистого огляду правоохоронців, їхнього автомобіля, а також після збирання викинутих ними речових доказів було вилучено 140 дол., 150 євро, 4,2 тис. грн (не враховуючи останнього хабара у розмірі 8 тис. грн), а також талони на 690 літрів палива.

Наразі за цим фактом тривають заходи, спрямовані на притягнення правопорушників до відповідальності, резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, що в Донецькій області прокуратура та СБУ затримали поліцейських, які вимагали хабар за допомогу крадію авто уникнути кримінальної відповідальності.