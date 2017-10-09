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На Закарпатті чиновник погорів на хабарі сумою 50 тис грн

Начальник структурного підрозділу ПАТ систематично вимагав гроші
У Закарпатській області правоохоронці затримали на хабарі чиновника, який вимагав 50 тисяч гривень за підключення будинку до газифікації.
На Закарпатті чиновник погорів на хабарі сумою 50 тис грн Фото: npu.gov.ua

"Правоохоронці встановили, що начальник структурного підрозділу ПАТ за безперешкодне узгодження і підключення до газифікації приватних і комерційних об'єктів вимагав від громадян хабарі", - йдеться в повідомленні прес-служби Департаменту захисту Національної економіки поліції.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 368-3 КК україни (підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) поліція задокументувала вимагання посадовою особою 50 тисяч гривень за вирішення аналогічного питання.

"Гроші отримував у кілька етапів. При отриманні останньої частини неправомірної вигоди начальника відділу затримали співробітники УЗЕ у Волинській області Нацполіції та обласної прокуратури", - зазначили у відомстві.

Зараз вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, вчора співробітники Служби безпеки України спільно з обласною прокуратурою викрили на хабарі керівника одного з управлінь Одеської облдержадміністрації.

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10 09 2017 15:35
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