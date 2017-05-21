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На Закарпатті повінь затопила сотню дворів

Відселення мешканців підтоплених будинків не проводилось
У с. Біла Церква Рахівського району Закарпатської області відбулось підтоплення близько 100 дворогосподарств, у тому числі 10 житлових будинків.
На Закарпатті повінь затопила сотню дворів Фото:112.ua

20 травня о 19:10 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що внаслідок сильної локальної зливи та захаращеності дренажної системи та стічних канав у с. Біла Церква Рахівського району сформувався інтенсивний місцевий стік дощової води, який спричинив підтоплення дворогосподарств та житлових будинків. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

В ДСНС зазначили, що інформація щодо кількості підтоплених дворогосподарств та житлових будинків уточнюється.

Внаслідок негоди знеструмлено відповідний населений пункт а також ускладнено рух на автодорозі державного значення Мукачево–Рогатин–Львів (у межах населеного пункту).

Після припинення опадів вода з території підтоплених дворогосподарств сходить самопливом.

Відселення мешканців підтоплених будинків не проводилось.

Нагадаємо, в лютому  на території Закарпатської області спостерігалося погіршення погодних умов. Внаслідок цього на території області сходили лавини та підтоплені дворогосподарства в окремих населених пунктах.

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21 05 2017 10:48
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