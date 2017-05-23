На Закарпатті застрелили бізнесмена
Убивство сталося близько 15:00 у дворі по вулиці Незалежності, за 400 метрів від відділення поліції, інформує Мukachevo.net з посиланням на поліцію.
Місцевий підприємець Юрій М. 1978 року народження разом з дружиною йшов до своєї машини, коли з автомобіля Mercedes Е220 йому вистрілили в живіт. Бізнесмен помер у лікарні.
В області введено план "Сирена". За даними видання, автомобіль, з якого стріляли, знайдено спаленим.
Джерела Mukachevo.net у правоохоронних органах уточнюють, що вбитий "має певний кримінальний шлейф з минулого і мова йде не про контрабанду".
Нагадаємо, що на вулиці Антоновича у Києві невідомі розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS, в якому їхав місцевий бізнесмен з двома дітьми. Чоловік загинув на місці.
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