CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Закарпатті було затримано групу незаконних мігрантів, які готувалися до незаконного перетину кордону з Євросоюзом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті затримали 13 нелегальних мігрантів з В'єтнаму
Нелегалів готували до переміщення в Євросоюз Нелегалів готували до переміщення в Євросоюз
Фото: radiosvoboda.org
Згідно з інформацією відомства, група нелегальних мігрантів з В'єтнаму була виявлена в одному з населених пунктів Чопського району. Всього прикордонники виявили та затримали 13 громадян В'єтнаму, повідомляє прес-служба ДПСУ.
На даний момент на місці події працює слідча група, тривають заходи по документуванню злочинної діяльності і встановлення кола осіб, що сприяли нелегалам у перетині кордону.
Раніше в ДПСУ повідомили, що за час проведення операції "Кордон-2018" в Україні було затримано близько 120 нелегалів, і ще 800 не допущені на територію країни.
Україна незабаром може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів.
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