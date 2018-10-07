Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Закарпатті затримали 13 нелегальних мігрантів з В'єтнаму

Нелегалів готували до переміщення в Євросоюз Нелегалів готували до переміщення в Євросоюз
На Закарпатті було затримано групу незаконних мігрантів, які готувалися до незаконного перетину кордону з Євросоюзом.
На Закарпатті затримали 13 нелегальних мігрантів з В Фото: radiosvoboda.org

Згідно з інформацією відомства, група нелегальних мігрантів з В'єтнаму була виявлена в одному з населених пунктів Чопського району. Всього прикордонники виявили та затримали 13 громадян В'єтнаму, повідомляє прес-служба ДПСУ.

На даний момент на місці події працює слідча група, тривають заходи по документуванню злочинної діяльності і встановлення кола осіб, що сприяли нелегалам у перетині кордону.

Раніше в ДПСУ повідомили, що за час проведення операції "Кордон-2018" в Україні було затримано близько 120 нелегалів, і ще 800 не допущені на територію країни.

Україна незабаром може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2018 21:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.