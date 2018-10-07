На Закарпатті затримали 13 нелегальних мігрантів з В'єтнаму

Нелегалів готували до переміщення в Євросоюз Нелегалів готували до переміщення в Євросоюз

На Закарпатті було затримано групу незаконних мігрантів, які готувалися до незаконного перетину кордону з Євросоюзом.

Згідно з інформацією відомства, група нелегальних мігрантів з В'єтнаму була виявлена в одному з населених пунктів Чопського району. Всього прикордонники виявили та затримали 13 громадян В'єтнаму, повідомляє прес-служба ДПСУ.

На даний момент на місці події працює слідча група, тривають заходи по документуванню злочинної діяльності і встановлення кола осіб, що сприяли нелегалам у перетині кордону.

Раніше в ДПСУ повідомили, що за час проведення операції "Кордон-2018" в Україні було затримано близько 120 нелегалів, і ще 800 не допущені на територію країни.

Україна незабаром може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів.