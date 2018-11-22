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На Житомирщині пройшли масштабні військові навчання десантників

На навчаннях були присутні Президент Петро Порошенко
На базі навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України на Житомирщині відбулися масштабні військові навчання воїнів-десантників.
На Житомирщині пройшли масштабні військові навчання десантників Фото: Апарат РНБО

Під час навчань військовослужбовці десантно-штурмових підрозділів відпрацювали низку бойових завдань, зокрема, авіаційні удари, десантування особового складу та військової техніки, подолання водної перешкоди бронетехнікою, рейдові дії тощо, повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.

За даними РНБО, на навчаннях були присутні Президент Петро Порошенко, Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов та начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

Нагадаємо, що голова місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україна і НАТО не будуть проводити спільні навчання в Азовському морі.

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22 11 2018 14:16
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