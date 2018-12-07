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На Житомирщині затримали чоловіка, який використовував 8-місячну доньку для зйомки порно

Зловмиснику "світить" до 15 років в’язниці
Працівники кіберполіції затримали мешканця Житомирщини, який знімав та розповсюджував в мережі Інтернет порнографічні фото з власною 8-місячною донькою.
На Житомирщині затримали чоловіка, який використовував 8-місячну доньку для зйомки порно Фото: Нацполіція

11 липня у його квартирі поліцейські провели санкціонований обшук, де на електронних носіях виявили порно-фото з немовлям,  повідомляє прес-служба Нацполіції.


Фото: Нацполіція

Поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, який зловмисник ховав в дитячих іграшках, де також були файли порнографічного змісту за участю дівчинки.  


Фото: Нацполіція

У поліції додають, що відповідна інформація про розповсюдження порнографії з дитиною надійшла від колег з Австрії.


Фото: Нацполіція

"Працівники кіберполіції провели попередню перевірку та встановили причетність до розповсюдження цих файлів 27-річного мешканця Житомирщини. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за створення та розповсюдження предметів порнографічного характеру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів.
 
 
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12 07 2018 18:28
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