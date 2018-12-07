На Житомирщині затримали чоловіка, який використовував 8-місячну доньку для зйомки порно

Зловмиснику "світить" до 15 років в’язниці

Працівники кіберполіції затримали мешканця Житомирщини, який знімав та розповсюджував в мережі Інтернет порнографічні фото з власною 8-місячною донькою.

11 липня у його квартирі поліцейські провели санкціонований обшук, де на електронних носіях виявили порно-фото з немовлям, повідомляє прес-служба Нацполіції.



Фото: Нацполіція

Поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, який зловмисник ховав в дитячих іграшках, де також були файли порнографічного змісту за участю дівчинки.



Фото: Нацполіція

У поліції додають, що відповідна інформація про розповсюдження порнографії з дитиною надійшла від колег з Австрії.



Фото: Нацполіція

"Працівники кіберполіції провели попередню перевірку та встановили причетність до розповсюдження цих файлів 27-річного мешканця Житомирщини. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за створення та розповсюдження предметів порнографічного характеру", - йдеться у повідомленні.