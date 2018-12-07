CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрацівники кіберполіції затримали мешканця Житомирщини, який знімав та розповсюджував в мережі Інтернет порнографічні фото з власною 8-місячною донькою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Житомирщині затримали чоловіка, який використовував 8-місячну доньку для зйомки порно
Зловмиснику "світить" до 15 років в’язниці
Фото: Нацполіція
11 липня у його квартирі поліцейські провели санкціонований обшук, де на електронних носіях виявили порно-фото з немовлям, повідомляє прес-служба Нацполіції.
Фото: Нацполіція
Поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, який зловмисник ховав в дитячих іграшках, де також були файли порнографічного змісту за участю дівчинки.
Фото: Нацполіція
У поліції додають, що відповідна інформація про розповсюдження порнографії з дитиною надійшла від колег з Австрії.
Фото: Нацполіція
"Працівники кіберполіції провели попередню перевірку та встановили причетність до розповсюдження цих файлів 27-річного мешканця Житомирщини. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за створення та розповсюдження предметів порнографічного характеру", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів.
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12 07 2018 18:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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