НАБУ і ГПУ прослуховували кабінет Холодницького

НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Про це йдеться у публікації "Української правди" "Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького".

Кілька тижнів у кабінеті Холодницького працювала прихована записувальна апаратура, яка була прикріплена на великий акваріум біля столу прокурора.

Як вдалося з'ясувати "Українській правді", більше місяця тому детективи НАБУ звернулись до ГПУ з проханням відкрити провадження на антикорупційного прокурора Назара Холодницького, а генпрокурор дав на це згоду.

За якою саме статтею було відкрито провадження і взято санкцію суду на прослуховування, наразі з'ясувати не вдалося.

Проте від співрозмовників в ГПУ виданню стало відомо, що процесуальне керівництво у ньому здійснює Володимир Гуцуляк.

Гуцуляка називають керівником так званого "департаменту Кононенка-Грановського", який у ГПУ нібито займається всіма чутливими для влади питаннями.

Саме в цьому департаменті під керівництвом Гуцуляка працював одіозний екс-прокурор Дмитро Сус, який влітку 2016-го засвітився в гучному скандалі між ГПУ та НАБУ.

В розпал конфлікту слідчо-оперативна група на чолі з ним приходила з обшуками до НАБУ, а стеження за самим слідчим призвело до фізичного зіткнення між працівниками двох силових структур.

Саме за погодження керівника цього ж "департаменту" у кабінеті Холодницького НАБУ встановило "жучки".

"Справа справді наша. Веде її Гуцуляк. Але прослушка НАБУшна", – розповів співрозмовник у ГПУ.

З неофіційних джерел в силових органах стало відомо, що "жучки" у кабінеті керівника САП провисіли щонайменше кілька тижнів.

Щоправда, як переконують співрозмовники, нічого кримінального зафіксувати не вдалося.

Нагадаємо, напередодні у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.