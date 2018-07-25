НАБУ і САП розслідують законність премій топ-менеджменту "Нафтогазу", - ЗМІ
"Зареєстрували кримінальне провадження. Справа фактова... фігурують Коболєв та інші чиновники "Нафтогазу", які отримували премії", - сказав співрозмовник НАБУ "Українським Новинам".
За його словами, справу порушено за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.
Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.
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