НАБУ виклало записи прослуховування Холодницького

Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися стосовно голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Як зазначає НАБУ, Холодницького прослуховували близько місяця. В результаті було встановлено факти, через які розслідування щонайменше десяти кримінальних проваджень опинилося під загрозою. Йдеться, зокрема, про такі резонансні справи, як пропозиція хабара в.о. міністра охорони здоров'я, заподіяння збитків бюджету Одеси на 185 млн грн, незаконне збагачення членів Антикорупційного агентства, організація народним депутатом злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами, істотні порушення в наданні стабілізаційного кредиту одному з комерційних банків.

Нагадаємо, у ЗМІ потрапив текст скарги, що 30 березня надійшла у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів на антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Скаргу подав голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, її підтримав генпрокурор Юрій Луценко.