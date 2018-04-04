Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАБУ виклало записи прослуховування Холодницького

Антикорупційного прокурора прослуховували близько місяця
Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися стосовно голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
НАБУ виклало записи прослуховування Холодницького Артем Ситник і Назар Холодницький. Фото: centernews.com.ua

Як зазначає НАБУ, Холодницького прослуховували близько місяця. В результаті було встановлено факти, через які розслідування щонайменше десяти кримінальних проваджень опинилося під загрозою. Йдеться, зокрема, про такі резонансні справи, як пропозиція хабара в.о. міністра охорони здоров'я, заподіяння збитків бюджету Одеси на 185 млн грн, незаконне збагачення членів Антикорупційного агентства, організація народним депутатом злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами, істотні порушення в наданні стабілізаційного кредиту одному з комерційних банків.

Нагадаємо, у ЗМІ потрапив текст скарги, що 30 березня надійшла у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів на антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Скаргу подав голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, її підтримав генпрокурор Юрій Луценко.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2018 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.