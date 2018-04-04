Оприлюднено зміст скарги на Холодницького

У ЗМІ потрапив текст скарги, що 30 березня надійшла у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів на антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Скаргу подав голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, її підтримав генпрокурор Юрій Луценко.

Зміст документа наводять кілька видань, зокрема "Громадське" і "Еспресо".

Холодницькому інкримінують зловживання службовим становищем; тиск на посадових осіб для прийняття потрібного йому рішення, зокрема і на суд, щоб він не розглядав клопотання детективів НАБУ; підбурювання свідка до дачі неправдивих показань і попередження про обшуки тих, у кого вони повинні відбутися. Усе це антикорупційному прокурору закидають за результатами прослуховування в його кабінеті, яке вели впродовж лютого-початку березня.

Йдеться про зловживання в декількох справах. Однією з них є так звана справа про пропозицію хабара голові МОЗ Уляні Супрун.

Кримінальне провадження щодо Олександра Богачова - депутата Чабанівської селищної ради і помічника-консультанта народного депутата Олега Ляшка - зареєстровано 25 січня 2017 року. За версією НАБУ, Богачов намагався дати хабар в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун у вигляді однокімнатної квартири в житловому комплексі "Акварелі-2" (забудовник ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдинг"). Діяв Богачов за попередньою змовою з мером Вишневого Іллею Діковим. За задумом Богачова і Дікова, Супрун мала посприяти отриманню від міжнародних організацій та установ медичного обладнання (магнітно-резонансного томографа та цифрового мамографа) для міськлікарні у Вишневому. Попередня правова кваліфікація: ч.4 ст.369 КК України.

1 березня Холодницький у себе в кабінеті зустрівся зі свідком у справі, заступником директора зі стратегічних питань ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдинг" Сергієм Кафтею і попередив його про можливі обшуки. Так прокурор розголосив деталі кримінальної справи, які стали йому відомі під час виконання службових повноважень.

На думку НАБУ, Холодницький підбурював Кафтю до свідомо неправдивих показань. Він надав свідкові інструкції, що саме той повинен говорити під час допиту. Після цього Холодницький викликав до себе процесуального керівника у справі й імітував при ньому повторне опитування Кафті, потім дав вказівку прокурору допитати Кафтю як свідка. Під час цього допиту Кафтя, згідно з інструкціями, отриманими від Холодницького, приховав, що він попередньо звертався до керівника САП і повідомляв про вимагання нерухомості з боку мера Вишневого. Детективи НАБУ вважають, що це унеможливило здійснення досудового розслідування належним чином і позбавило їх вагомих доказів.

Разом із цим на нарадах з приводу заслуховування стану досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні Холодницький неодноразово зазначав, що, на його особисту думку, довести факт пропозиції хабара Супрун неможливо без встановлення факту вимагання та подальшого отримання квартири Діковим від Кафті для подальшої передачі Супрун. Хоча, як встановлено під час прослуховування, Холодницький напевне знав, що Діков вимагає квартиру в Кафті, проте не тільки не вжив жодних передбачених законом заходів, а й зумисне блокував притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

5 березня детективи НАБУ провели додатковий допит свідка Кафті. Пізніше того самого дня Кафтя приїхав до Холодницького і розповів йому про допит в НАБУ. Після цього в розмові з процесуальним прокурором, "вживаючи численні нецензурні вирази і принижуючи свого підлеглого", Холодницький заявив, що Кафтя є його другом і що сьогодні Кафтю допитували без відома Холодницького в НАБУ. На що прокурор відповів, що якби Кафтя повідомив про виклик у НАБУ, вони порадили б йому взагалі не з'являтися на допит у бюро.

Крім того, Холодницький дав процесуальному прокурору вказівку покарати детективів НАБУ, використовуючи для цього всі наявні в нього важелі впливу, зокрема неузгодженість процесуальних документів.

Увечері 5 березня Холодницький у розмові зі своїм заступником і процесуальним керівником у цьому провадженні повідомив, що детектив НАБУ без його відома погодив у прокурора чотири клопотання про проведення обшуків у цій справі, в тому числі і в офісі ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдинг". Холодницький, вживаючи численні нецензурні вирази, вимагав у свого заступника зателефонувати керівництву суду і дати вказівку не розглядати клопотання НАБУ, оскільки обшук офісу забудовника з ним не узгоджувався і цей обшук може зашкодити бізнесу Кафті.

Заступник керівника САП пообіцяв, що вранці наступного дня подзвонить заступнику голови Солом'янського районного суду або голові і попросить відмовити в задоволенні клопотання НАБУ про обшук офісу забудовника, пояснюючи це необхідністю надати додаткові документи.

Вранці 6 березня детектив НАБУ прибув до слідчого судді Солом'янського районного суду, проте остання попередила, що не може прийняти остаточне рішення щодо клопотання і видати детективу відповідні ухвали, оскільки їй подзвонив заступник голови Солом'янського суду і повідомив, що з ним зв'язувався заступник керівника САП і просив не видавати детективу ухвалу, оскільки в клопотанні нібито є якась помилка. У підсумку слідча суддя задовольнила клопотання про обшук частково, дозволивши проведення самої слідчої дії.

Друга справа, зловживання в якій інкримінують Холодницькому, - справа бізнесмена Олега Бахматюка.

Це кримінальне провадження від 01.06.2017 з приводу зловживання службовим становищем службовими особами Державної фіскальної служби, що дозволило посадовцям агрохолдингу "Авангард", беніфіціарним власником яких є Олег Бахматюк, у період з вересня 2015 року по січень 2016, здійснивши низку фінансово-господарських операцій у рамках групи підприємств холдингу, заволодіти 1,1 млрд грн з державного бюджету України як відшкодуванням ПДВ. Попередня правова кваліфікація: ч.2 ст. 364 КК України.

6 березня Холодницький дав вказівку процесуальному керівнику у справі агрохолдингу "Авангард" зібрати нараду з приводу стану досудового розслідування і, незалежно від результатів наради, визначити підслідність за іншим органом досудового розслідування. При цьому Холодницький зазначив, що йому не важливо, за яким саме. Прокурор відповів, що для цього потрібно буде змінити правову кваліфікацію кримінального провадження, і зазначив, що в разі закриття провадження це буде негативно сприйнято суспільством. На це Холодницький "у грубій нецензурній формі" повторив свою вимогу не здійснювати процесуальне керівництво прокурорам САП у цьому кримінальному провадженні.

Того ж дня Холодницький, "продовжуючи діяти в інтересах третьої особи", звернув увагу свого заступника на необхідність термінової зміни підслідності кримінального провадження, всупереч вимогам КПК України, зокрема статтям 36 і 216, згідно з якими забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального злочину, внесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування.

6 березня на нараді детективів НАБУ і прокурорів САП було вирішено спланувати подальші слідчі дії за результатами ініційованих перевірок, які були зупинені раніше. Однак наступного дня постановою Холодницького було визначено підслідність у зазначеному кримінальному провадженні за Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Також антикорупційному прокурору закидають порушення у справах, у яких фігурує нардеп від "Народного Фронту" Георгій Логвинський.

Перша з них - кримінальне провадження від 25.05.2016 з приводу можливої організації Логвинського за попередньою змовою з арбітражним керуючим ТОВ "Бельведер Україна" схеми заволодіння майном шляхом реалізації за заниженою вартістю, чим заподіяно збитків засновникам ТОВ "Бельведер Україна" на суму близько 40 млн гривень. Попередня правова кваліфікація: ч.5 ст.191 КК України.

Друга - кримінальне провадження від 01.06.2017 з приводу можливих зловживань службовим становищем урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Борисом Бабиним і першим заступником міністра юстиції Наталею Бернацькою на стадії дружнього врегулювання та виконання рішення ЄСПЛ у справі ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" проти України на користь фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з народним депутатом Логвинським. Попередня правова кваліфікація: ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Третя - кримінальне провадження від 18.11.2016 щодо можливого присвоєння та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем працівником НБУ під час здійснення повноважень ліквідатора ПАТ "Банк Столиця". Під час розслідування виникли підозри в причетності помічників Логвинського до заволодіння активами ПАТ "Банк Столиця" за заниженою вартістю.

Як свідчать дані прослуховування, 9 лютого Георгій Логвинський цікавився у Холодницького долею цих справ. На це Холодницький відповів, що повністю контролює ситуацію, що він розбирався і не бачить у кримінальному провадженні у справі ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" проти України нічого. А також, що він повідомить Логвинського про подальші слідчі дії, що, на думку НАБУ, є обіцянкою розголосити відомості досудового розслідування. Також він сказав, що не може так просто закрити справу, оскільки прокурор не може закрити кримінальне провадження, поки не оголошено підозру. Керівник САП запевнив народного депутата, що не бачить обставин, які загрожували б його безпеці, і додав, що, на його думку, факту злочину немає, і якщо його не доведуть, то він закриє справу.

Того самого дня старший прокурор групи прокурорів повідомив Холодницького, що приходив Логвинський відстоювати свої інтереси й інтереси Бернацької. Прокурор зазначив, що налаштований підписати повідомлення про підозру. На це Холодницький відповів, що в цьому провадженні є політичний момент, оскільки Логвинського підтримують народні депутати Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров, а також весь склад ЄСПЛ, оскільки дружина Логвинського Анна Юдківська вже 8 років є суддею ЄСПЛ, тому він не хоче сваритися з тими, хто його підтримує.

Далі Холодницький почав розповідати прокурору про свою співпрацю з Логвинським на посаді першого заступника прокурора АР Крим, про авторитет Логвинського в ПАРЄ, Кнесеті і посольстві Ізраїлю, про впливовість євреїв у світі і що він не хоче собі ворогів серед них, вживаючи при цьому, як пише НАБУ у своїй скарзі в КДКП, численні антисемітські висловлювання і нецензурні вирази. Після цього Холодницький намагався переконати прокурора в безперспективності кримінального провадження.

Потім Холодницький сказав прокурору, що до кінця березня у трьох кримінальних провадженнях Логвинського необхідно прийняти рішення: щодо "Банку Столиця" необхідно відкласти і розслідувати далі, а стосовно "Бельведеру" і "Золотого мандарина" необхідно прийняти рішення в березні, зазначивши при цьому, що без наддоказів просування в розслідуванні не буде.

Далі Холодницький, пише НАБУ, продовжив побічно спонукати підлеглого до прийняття необхідних йому і Логвинському рішень. Він, за твердженням НАБУ, використовував тези про небажання сваритися з ЄСПЛ, європейськими та американськими партнерами і єврейським лобі. Після цього повторно зазначив, що не хоче просування кримінальних справ щодо "Бельведеру" і "Золотого мандарина", і вказав прокурору на необхідність завершити певні розшукові дії стосовно них.

Холодницькому закидають порушення й у справі мера Одеси Геннадія Труханова.

Це кримінальне провадження від 02.11.2016 щодо групи осіб, зокрема Геннадія Труханова, яких НАБУ підозрює у заволодінні коштами одеського міського бюджету в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Попередня правова кваліфікація: ч.5 ст.191; ч.2. ст.15; ч.3 ст.209; ч.2 ст.205; ч.3 ст.365-2 та ч.1 ст.205 КК України.

7 лютого Холодницький у службовому кабінеті спілкувався зі своїм заступником. На уточнення останнього з приводу позиції САП у кримінальному провадженні щодо кола осіб, яких заплановано притягнути до кримінальної відповідальності, Холодницький, вказує НАБУ, дав вказівку не проводити активних слідчих і процесуальних дій. При цьому Холодницький знав графік пересування осіб, яких перевіряють на причетність до скоєння злочину в цьому кримінальному провадженні. На думку детективів НАБУ, цим він підтвердив факт позапроцесуального спілкування з цими особами або з представниками цих осіб.

Після цього Холодницький, незважаючи на запевнення свого заступника в достатності доказів для повідомлення Труханову про підозру, дав останньому вказівку спотворити зміст процесуальних документів з метою створення умов для можливості в майбутньому змінити рішення про притягнення Труханова до кримінальної відповідальності. При цьому Холодницький і його заступник у розмові про Труханова оперували термінами "перегравати на їхній бік", "вивести з матеріалів".

14 лютого після затримання Труханова і його заступника Павла Вугельман від Холодницького надходили наполегливі вимоги сприяти саме зазначеним особам у якнайшвидшому оформленні всіх необхідних процесуальних документів і доправити їх у суд для розгляду клопотань про обрання запобіжних заходів, незважаючи на те, що за день до цього були затримані інші три особи, щодо яких також існувала необхідність передачі їхніх документів у суд про обрання запобіжного заходу.

Після проходження першочергових процесуальних дій з підозрюваними Холодницький скликав нараду в САП і перед групою слідчих вимагав якомога швидше закінчити справу і направити до суду, незважаючи на пропозиції докладніше відпрацювати і спростувати версії підозрюваних, що дозволить у подальшому мати сильнішу позицію прокурорів у суді.

Нарешті, Холодницькому закидають зловживання у справі колишньої голови НАЗК Наталії Корчак.

Це кримінальне провадження від 05.10.2017. НАБУ підозрює Корчак у порушенні вимог п.3 ч.1 ст. 46 закону України "Про запобігання корупції", а саме у внесенні свідомо недостовірних відомостей і в виправлені декларації за 2016 рік. Корчак не внесла у декларацію відомості про наявність у неї і її чоловіка автомобіля "Шкода Октавія А7" 2016 р. вартістю 544,348 тис. грн, який зареєстровано на матір чоловіка Корчак. Попередня правова кваліфікація: ст. 366-1 КК України.

20 лютого прокурору САП було направлено для погодження клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у приватному готелі, розташованому в с.Шешори за місцем фактичного перебування Корчак і її чоловіка.

Як свідчать дані прослуховування, 21 лютого в кабінет до Холодницького зайшов процесуальний прокурор і почав доповідати обставини справи, зокрема те, що, на його думку, детективи НАБУ належно задокументували факт використання Корчак незадекларованого автомобіля і про що необхідно підписати клопотання про тимчасовий доступ до її речей і документів. Холодницький "у грубій формі, з використанням ненормативної лексики", перебив процесуального прокурора і запитав, чому той не оформлює протоколів заслуховування кримінальних проваджень у НАБУ. Детективи НАБУ бачать у цьому факті доказ, що Холодницький зацікавлений тільки в протидії роботі НАБУ.

23 лютого заступник Холодницького повернув детективам клопотання про обшук без узгодження і з поясненням, що керівник САП Холодницький не вбачає доцільності в проведенні цього заходу. Як скаржиться НАБУ, Холодницький фактично заблокував проведення обшуку і заблокував досудове розслідування у кримінальному провадженні позапроцесуальним способом.

Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства і вимагатиме змінити прокурорів у його справі.

Раніше, у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.