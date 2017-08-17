НАБУ вже півроку затягує передачу в суд "справи Мартиненка" через відсутність доказів, - екс-нардеп

Колишній депутат Микола Мартиненко вимагає пошвидше передати свою справу до суду для розгляду по суті та звинувачує НАБУ у затягуванні слідства з метою продовження піару бюро.

"Парадокс: я вимагаю передати справу по Східному ГЗК до суду для розгляду по суті. Пан Ситник публічно обіцяв зробити це до кінця літа. Але НАБУ тягне час і продовжує слідство як мінімум до кінця жовтня. Тобто - на півроку з моменту гучного оголошення мені підозри та спроби затримання у квітні. Бо до суду передавати нічого, все шито “білими нитками". І що далі робити Ситнику, на чому піаритися?", - заявив Мартиненко, коментуючи подовження слідства у його справі ще на 2 місяці Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою з подачі Національного антикорупційного бюро України, повідомила прес-служба екс-депутата.

"Я ще в 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандату для об’єктивного розслідування всіх фейків на мою адресу. Але отримав відверту політичну заанґажованість з боку керівництва НАБУ. Всі бачили також вплив на слідство з боку близьких до нього політиків, а їхні інтернет-статті стали підставою для звинувачень на мою адресу", - зазначив екс-нардеп.

"20 місяців НАБУ намагається намалювати “докази”. Вже дійшло до маразму: моє публічне звернення до західних послів, яке було весною, НАБУ у своєму клопотанні до суду подає як мій намір отримати на Заході політичний притулок (!) Тому, мовляв, мені не можна виїжджати за кордон… А ще раніше вимагали мого арешту через… інтерв'ю", - підкреслив колишній депутат.

На думку Мартиненка, “фінальну крапку у брудній кампанії проти мене поставить Європейський суд з прав людини. А організатори мого незаконного переслідування понесуть кримінальну відповідальність”.

Прес-служба екс-депутата також нагадала, що швейцарська прокуратура порушила кримінальну справу та відсторонила проти свого прокурора Урса Колі, який 4 роки безрезультатно розслідував “справу Мартиненка”. Цей прокурор сам став обвинуваченим, оскільки проявив свою заанґажованість та був учасником політичної боротьби в Україні.