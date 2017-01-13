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Нападник збірної України виставив футболку з підписами партнерів на благодійний аукціон

Аукціон триватиме до 30 січня
Нападник іспанської Гранади і збірної України Артем Кравець виставив на благодійний аукціон футбол з автографами своїх партнерів і тренерів.
Нападник збірної України виставив футболку з підписами партнерів на благодійний аукціон Фото: fcdynamo.kiev.ua

Фото футболки і деталі аукціону Кравець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Стартова ціна лоту - 15 тисяч гривень, аукціон триватиме до 30 січня.

Як повідомляв iPress.ua, раніше колишній футболіст Дніпра Роман Зозуля виставив на аукціон три медалі для оплати відпочинку дітей учасників АТО.

Перед цим півзахисник збірної України Євген Коноплянка продав свою футболку за 70 тисяч гривень. Гроші пішли на допомогу 12-річному Юрію Штрикалу з Полтави, у якого вади слуху.
 

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13 01 2017 23:14
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