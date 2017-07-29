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Нападником з ножем у Гамбурзі виявився ісламіст

Раніше підозрюваний був відомий поліції через крадіжку в магазині
Німецька поліція встановила, що нападник з ножем на відвідувачів супермаркету в Гамбурзі дотримувався ісламістcких поглядів.
Нападником з ножем у Гамбурзі виявився ісламіст Фото: bild.de

Нападником виявився 26-річний уродженець Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Про це заявив сенатор з внутрішніх справ Гамбурга Енді Гроті, повідомляє NDR.

Хоча нападник, за даними поліції, дотримувався ісламістських поглядів, джихадистом він не був.

Раніше підозрюваний був відомий поліції через крадіжку в магазині, проте справа була закрита "бо була не значною". Підтверджених країнами ЄС судимостей у підозрюваного не було.

Мотиви скоєння злочину поки невідомі, додав Гроті.

Нагадаємо, вчора у німецькому місті Гамбург чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету. В результаті убито одну людину, ще кілька отримали поранення.

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29 07 2017 16:44
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