Нападником з ножем у Гамбурзі виявився ісламіст

Раніше підозрюваний був відомий поліції через крадіжку в магазині

Німецька поліція встановила, що нападник з ножем на відвідувачів супермаркету в Гамбурзі дотримувався ісламістcких поглядів.

Нападником виявився 26-річний уродженець Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Про це заявив сенатор з внутрішніх справ Гамбурга Енді Гроті, повідомляє NDR.

Хоча нападник, за даними поліції, дотримувався ісламістських поглядів, джихадистом він не був.

Раніше підозрюваний був відомий поліції через крадіжку в магазині, проте справа була закрита "бо була не значною". Підтверджених країнами ЄС судимостей у підозрюваного не було.

Мотиви скоєння злочину поки невідомі, додав Гроті.

Нагадаємо, вчора у німецькому місті Гамбург чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету. В результаті убито одну людину, ще кілька отримали поранення.