CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНімецька поліція встановила, що нападник з ножем на відвідувачів супермаркету в Гамбурзі дотримувався ісламістcких поглядів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нападником з ножем у Гамбурзі виявився ісламіст
Раніше підозрюваний був відомий поліції через крадіжку в магазині
Фото: bild.de
Нападником виявився 26-річний уродженець Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Про це заявив сенатор з внутрішніх справ Гамбурга Енді Гроті, повідомляє NDR.
Хоча нападник, за даними поліції, дотримувався ісламістських поглядів, джихадистом він не був.
Раніше підозрюваний був відомий поліції через крадіжку в магазині, проте справа була закрита "бо була не значною". Підтверджених країнами ЄС судимостей у підозрюваного не було.
Мотиви скоєння злочину поки невідомі, додав Гроті.
Нагадаємо, вчора у німецькому місті Гамбург чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету. В результаті убито одну людину, ще кілька отримали поранення.
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29 07 2017 16:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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