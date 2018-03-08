Напади на журналістів в Україні системно залишаються безкарними, – НСЖУ

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко заявив, що в Україні існує реальна загроза безпеці журналістів через безкарність нападів на них.

"Ми говоримо про реальну тривогу щодо фізичної безпеки журналістів в Україні", – сказав Томіленко в ефірі "Громадського".

Він нагадав, що в липні 2018 року НСЖУ зареєструвала 8 нападів на представників ЗМІ.

"І говоримо про те, що в Україні системна безкарність за напади, за атаки на журналістів. Чому ми з вами говоримо про системну безкарність. Тому що ми не можемо оприлюднити прецеденти належного покарання. Ми не можемо назвати прізвища тих журналістів, чиї права були захищені і нападники отримали вагоме покарання", – наголосив голова НСЖУ.

Томіленко розповів, що переглядав реєстр судових рішень, аби знайти актуальну справу, в якій нападник на журналіста отримав покарання. За його словами, знайти вдалося "смішне". Йдеться про інцидент у Запоріжжі, де жінка, яка розклеювала оголошення, напала на журналістку – облила її невідомою речовиною, намагалася відібрати апаратуру, штовхала. У підсумку її оштрафували на 850 грн і амністували через тривалий розгляд справи, розповів Томіленко.

"Фактично в суспільстві складається стереотип, що за те, що ти нападеш на журналіста, тобі нічого не буде", – підкреслив голова НСЖУ.

Окрім того, голова Національної спілки журналістів заявив, що українські правоохоронні органи неналежним чином розслідують напади силовиків на журналістів, створюючи таким чином модель поведінки для всього суспільства. Він зазначив, що здебільшого атакують журналістів не правоохоронці або інші представники влади.

"Але разом з тим, якщо ми говоримо, чи є інциденти застосування сили офіційно поліцейськими – вони є", – додав голова НСЖУ.

Він нагадав про випадок розпилення сльозогінного газу в обличчя кореспондента Associated Press Єфрема Лукацького.

"Коли була зачистка так званого "Міхомайдана" і постраждали троє журналістів, знову ж таки від спецпризначенців. Ми говоримо, що у нас є інциденти, коли поліцейські, або силовики, або СБУ, застосовують, на наше переконання і думку, надмірну силу", – наголосив Томіленко.

Він зазначив, що у НСЖУ є претензія до моделі поведінки силовиків, бо вони "реально не проводять належних розслідувань" та не звітують про розкриття злочинів.

"Ми говоримо про певну роль і приклад, які задають правоохоронні структури або та сама Національна поліція. З іншого боку, ми говоримо про те, що у випадках, коли поліцейські застосовують силу, ми не бачимо покаяння, ми не бачимо службових гучних розслідувань, одразу відсторонення і тому подібне", – сказав голова НСЖУ.

Він додав, що порівняно з першими роками після Євромайдану поведінка силовиків "у великих погонах" значно змінилася.

"Вони ділять, говорять, що хтось агенти Кремля, вони звинувачують і знову ж журналістів Громадського телебачення про те, що ваше розслідування про таємні в'язниці СБУ – це підривна діяльність", – додав Томіленко.

На його думку, таким чином правоохоронці "генерують ворожнечу", яка створює атмосферу "дискредитації, ігнорування та беззахисності журналістів". Також Томіленко додав, що силовики ігнорують журналістів та не звітують про розкриття справ щодо нападу на представників ЗМІ.

Нагадаємо, згідно з моніторингом "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводять спільно з партнерськими організаціями, за 7 місяців 2018 року трапилися 53 інциденти із застосуванням сили до журналістів.