Нардеп Співаковський припаркувався на місці для інвалідів і обурився реакцією патрульних

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Співаковський написав пост-скаргу в фейсбуці на дії патрульних поліцейських. Ті підійшли до депутата, тому що він припаркувався на місці для інвалідів біля магазину "Епіцентр" у Херсоні.

"Чесно скажу - тільки що пошкодував, що голосував за "реформу" нацполіції. Приїхали з сім'єю о 17.30 в херсонський "Епіцентр". Потрібно купити багато чого для маленької внучки. Не встиг перепаркуватися, як на мене одночасно накинулося аж вісім поліцейських. Почали штовхати від машини. Я представився. Послали на ..." - скаржиться депутат y Facebook.

Співаковський додав, що патрульні не склали на нього протокол.

"Старший цієї зграї сказав, що є більш цікаве питання, і вони побігли всередину магазину", - зазначив він в коментарі.

Депутат назвав патрульних бандитами і пообіцяв направити публічне звернення голові Нацполіції.

В.о. керівника справами мерії Херсона Катерина Гандзюк в своєму фейсбуці пише, що Співаковський припаркувався на місці для інвалідів.

Побічно це підтверджує і сам нардеп в коментарях до свого посту.

"Знаків для людей з особливими потребами не було", - відповів він на питання одного зі своїх читачів.

Однак Співаковський визнав, що на асфальті була розмітка, яка позначає місця для інвалідів, але назвав її "якимось графіті", яке без відповідного знака ні до чого не зобов'язує.

"Будь ласка - покажіть відповідний знак. Або будь-яке графіті закон? Потрібно навести відповідний порядок. Поставити знаки. Позначити це. Строго і відповідно до Закону, за який я, до речі, голосував", - написав депутат.

Начальник патрульної поліції Херсона Максим Єрмаков у коментарі до посту Співаковського виклав свою версію подій.

Нагадаємо, з кінця жовтня почав діяти закон, згідно з яким штраф за паркування на місцях, призначених для інвалідів, підвищено в 3,7 разів - з 465 до 1 700 гривень. При цьому в Кодекс про адміністративні порушення внесені зміни, згідно з якими в разі стоянки на місці для водіїв-інвалідів для залучення до адміністративної відповідальності досить розмітки, а знак не є обов'язковим.

"Місцями, що призначені для паркування (в тому числі безкоштовного паркування) транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, або водії, які перевозять людей з інвалідністю, на спеціально обладнаних або відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, в тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та інших будівель, на тротуарах (з числа місць для зупинки і стоянки транспортних засобів), вважаються місця, позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою", - йдеться в редакції відповідної статті, яка набрала чинності з 26 жовтня.