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Штрафи за паркування на місцях для інвалідів збільшено

"За" проголосували 244 народних депутати
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект № 5629 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.
Штрафи за паркування на місцях для інвалідів збільшено Фото: avtoprodaga.com.ua

"За" проголосували 244 народних депутати, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Законопроект у доопрацьованому до другого читання вигляді передбачає штраф від 1020 до 1700 грн за зупинку чи стоянку автівок на місцях для інвалідів, проте це не стосується випадків вимушеної стоянки.

З тексту вилучили абзац про заборону штрафувати громадян з явними ознаками інвалідності за відсутності у них відповідних документів - автор поправки зазначив, що це “не предмет регулювання данного законопроекту”, а окрім того й так зрозуміло, адже жоден поліцейський не буде складати протокол на водія з явними ознаками інвалідності за стоянку на місці для інвалідів.

Якщо біля будівлі немає позначених місць для паркування людей з інвалідністю, відповідальним за це посадовцям та юрособам загрожує штраф від 1020 до 1700грн.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала ідею штрафувати водіїв за несплату послуг паркування, а також хоче дозволити поліції евакуювати припарковані машини, які перешкоджають руху транспорту.

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22 06 2017 10:30
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