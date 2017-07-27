Нардепа Полякова знову відпустили без електронного браслета
"Максим Поляков хвилин 15 тому вийшов з управління Нацполіціі Черкаської області, однак без браслета. Він також зазначив, про те, що йому повинні сьогодні одягнути браслет, він почув сьогодні вперше. У Черкасах був на робочій зустрічі", - повідомив кореспондент "112 Україна".
Раніше захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.
У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.
Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.
Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.
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