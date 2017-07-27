Нардепа Полякова знову відпустили без електронного браслета

За словами Полякова, він не знав, що сьогодні має вдягнути браслет

Народний депутат фракції "Народний фронт" Максим Поляков покинув управління Нацполіціі без електронного браслета.

"Максим Поляков хвилин 15 тому вийшов з управління Нацполіціі Черкаської області, однак без браслета. Він також зазначив, про те, що йому повинні сьогодні одягнути браслет, він почув сьогодні вперше. У Черкасах був на робочій зустрічі", - повідомив кореспондент "112 Україна".

Раніше захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.