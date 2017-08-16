NASA відправить повідомлення зонду, який вилетів за межі Сонячної системи

NASA проводить конкурс на найкраще повідомлення для відправки в космос до зонду Voyager-1

Конкурс приурочений до сорокової річниці запуску зонду, повідомляє прес-служба NASA.

Повідомлення має бути не більше 60 знаків. Воно може бути опубліковане у будь-якій з соцмереж з хештегом #MessageToVoyager. Фахівці NASA відберуть кращі з них, а далі все вирішить народне голосування. Повідомлення буде відправлено 5 вересня.

Voyager 1 зараз знаходиться в 21 млрд км від Землі. Він був запущений 5 вересня 1977 року для дослідження Юпітера і Сатурна, його основна місія була розрахована на п'ять років.

Після її виконання він перейшов до додаткових завдань з визначення меж Сонячної системи. До 2013 року зонд вийшов за її межі. Як вважають фахівці, електропостачання йому вистачить до 2025 року, а далі доведеться просто поневірятися по галактиці. На борту апарату знаходиться золота пластина, де для інопланетян вказано місцезнаходження Землі, а також записаний ряд зображень і звуків.

Нагадаємо, NASA має намір у 2022 році відправити дослідницький зонд до астероїда 16 Psyche, вартість коштовних металів у якому перевищує вартість світової економіки.