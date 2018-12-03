НБУ придбав 60 мільйонів доларів на тлі зміцнення курсу
Середньозважений курс аукціону склав 25,9465 грн/дол., при цьому на міжбанківському ринку курс станом на 12:30 склав 25,9322 грн/дол, - повідомляють на сайті регулятора.
Курс гривні зміцнюється з кінця січня, у зв'язку з чим НБУ регулярно проводить валютні аукціони для поповнення своїх запасів. Перед цим регулятор п'ять місяців не виходив на ринок з пропозицією купівлі.
На попередньому аукціоні, який відбувся 7 березня, Нацбанк придбав 59 млн доларів за курсом 26,11 грн/дол.
Раніше повідомляли, що Національний банк України планує купити на аукціоні близько 100 мільйонів доларів.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) назвав високим валютним ризиком суттєві зобов'язання Міністерства фінансів в іноземній валюті. Регулятор рекомендує відомству скорочувати їх обсяг і активніше залучати гривневі позики.
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