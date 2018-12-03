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НБУ придбав 60 мільйонів доларів на тлі зміцнення курсу

Курс гривні зміцнюється з кінця січня
Національний банк у понеділок провів черговий валютний аукціон, на якому викупив у банків 59,3 млн доларів.
НБУ придбав 60 мільйонів доларів на тлі зміцнення курсу Фото: findcelebrityjobs.com

Середньозважений курс аукціону склав 25,9465 грн/дол., при цьому на міжбанківському ринку курс станом на 12:30 склав 25,9322 грн/дол, -  повідомляють на сайті регулятора.

Курс гривні зміцнюється з кінця січня, у зв'язку з чим НБУ регулярно проводить валютні аукціони для поповнення своїх запасів. Перед цим регулятор п'ять місяців не виходив на ринок з пропозицією купівлі.

На попередньому аукціоні, який відбувся 7 березня, Нацбанк придбав 59 млн доларів за курсом 26,11 грн/дол.

Раніше повідомляли, що Національний банк України планує купити на аукціоні близько 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) назвав високим валютним ризиком суттєві зобов'язання Міністерства фінансів в іноземній валюті. Регулятор рекомендує відомству скорочувати їх обсяг і активніше залучати гривневі позики.

 

 

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12 03 2018 13:24
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