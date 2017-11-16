Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нацбанк почав роботу над оновленням дизайну гривні

НБУ проводить роботу над оновленням дизайну усієї низки банкнот гривні
Національний банк України почав роботу над оновленням дизайну всієї низки банкнот гривні.
Нацбанк почав роботу над оновленням дизайну гривні Фото: УНІАН

"Ми нещодавно почали проводити зміну дизайну банкнот великих номіналів: 100 гривень зразка 2014 року і 500 гривень зразка 2015 року. Ми працюємо над оновленням дизайну всієї низки банкнот", - заявив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, інформують Українські новини.

Зайвенко уточнив, що дані про введення в обіг або виведенні з нього банкнот, монет або зміна номінального ряду відбуваються прийняттям рішень правління НБУ, в яких вказані терміни введення в обіг та виведення з нього.

Нагадаємо, Національний банк України має намір припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2017 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.