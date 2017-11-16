БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України почав роботу над оновленням дизайну всієї низки банкнот гривні.
Нагадаємо, Національний банк України має намір припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.
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Нацбанк почав роботу над оновленням дизайну гривні
НБУ проводить роботу над оновленням дизайну усієї низки банкнот гривні
Фото: УНІАН
"Ми нещодавно почали проводити зміну дизайну банкнот великих номіналів: 100 гривень зразка 2014 року і 500 гривень зразка 2015 року. Ми працюємо над оновленням дизайну всієї низки банкнот", - заявив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, інформують Українські новини.
Зайвенко уточнив, що дані про введення в обіг або виведенні з нього банкнот, монет або зміна номінального ряду відбуваються прийняттям рішень правління НБУ, в яких вказані терміни введення в обіг та виведення з нього.
Нагадаємо, Національний банк України має намір припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.
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