Нацбанк почав роботу над оновленням дизайну гривні

Національний банк України почав роботу над оновленням дизайну всієї низки банкнот гривні.

"Ми нещодавно почали проводити зміну дизайну банкнот великих номіналів: 100 гривень зразка 2014 року і 500 гривень зразка 2015 року. Ми працюємо над оновленням дизайну всієї низки банкнот", - заявив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, інформують Українські новини.

Зайвенко уточнив, що дані про введення в обіг або виведенні з нього банкнот, монет або зміна номінального ряду відбуваються прийняттям рішень правління НБУ, в яких вказані терміни введення в обіг та виведення з нього.

Нагадаємо, Національний банк України має намір припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.

