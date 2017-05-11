Нацгвардія отримала правові підстави для використання детекторів брехні

Їх використовуватимуть для відбору кандидатів на службу, а також при проведенні службових розслідувань і перевірок

3 листопада набув чинності наказ МВС про використання поліграфів в діяльності Національної гвардії.

Про це 5 листопада повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Використання детекторів брехні впроваджується відповідно до вимог Концепції розвитку Нацгвардії до 2020 року. Передбачається, що вони будуть використовуватися для відбору кандидатів на службу, призначення на керівні посади, а також при проведенні службових розслідувань і перевірок.

"Завдяки співпраці із Посольством США в Україні, у поточному році отримано 6 сучасних поліграфів та проведену професійну підготовку спеціалістів поліграфів, які найближчим часом розпочнуть їх використання на практиці з метою отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для з’ясування ступеня її правдивості та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватися в службово-бойовій діяльності", – повідомили в Нацгвардії.

Нагадаємо, Нацгвардія легалізувала роботу капеланів у своїх підрозділах.