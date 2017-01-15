Нацгвардія вимагає перевірки заяв Білецького про корупцію і сепаратизм
Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, 14 січня Білецьким через засоби масової інформації була викладена заява, що дискредитує та заплямовує діяльність НГУ.
Зокрема, на його думку, на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої держави, та у самій структурі діє системна корупція.
Прес-служба оприлюднила листи від командувача Нацгвардії Юрія Аллерова до голови СБУ Василя Грицака та головного військового прокурора Анатолія Матіоса з проханням перевірити зазначені факти.
Фото:ngu.gov.ua
"Ми вважаємо, що такий підхід дозволить уникнути непорозумінь та забезпечить неупередженість, прозорість та об’єктивність. Зі свого боку гарантуємо всебічне сприяння та допомогу", - зазначили в НГУ.
Фото:ngu.gov.ua
Прес-служба також повідомила, що з початку 2017 року до Головного управління Нацгвардії не надходило жодних документів від Білецького з приводу інформації, зазначеної у даній публічній заяві.
Нагадаємо, Депутат Верховної Ради, куратор полку Національної гвардії "Азов" Андрій Білецький вважає керівництво НГУ загрозою обороноздатності України.
Також Білецький незабаром обіцяє надати докази того, що в Нацгвардії "крадуть кожну третю гривню".
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