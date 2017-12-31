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Націоналісти анонсували "Бандерівські марші" в десяти містах України

Колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсону, Кривого Рогу і Мелітополя
1 січня в 10 містах України відбудуться марші зі смолоскипами на честь Степана Бандери.
Націоналісти анонсували "Бандерівські марші" в десяти містах України Фото: radiosvoboda.org

"Вже завтра, 1 січня 2018 року Божого, урочистими смолоскиповими маршами українці пройдуть вулицями міст України, аби віддати шану Степанові Бандері", – йдеться в анонсі "Правого сектору".

Організовують марші місцеві осередки руху.

У ПС розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсону, Кривого Рогу і Мелітополя.

У столиці маршрут маршу почнеться в парку Тараса Шевченка біля пам'ятника письменнику. Потім по вулиці Володимирській, через бульвар Тараса Шевченка, вийде на вулицю Хрещатик до Майдану Незалежності, де відбудеться віче.

Нагадаємо, Польща обіцяє накласти вето на потенційний вступ України до Європейського союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання та питання прав меншин. Зокрема в Польщі заявили: з Бандерою Україна до Європи не увійдете.

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31 12 2017 22:45
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