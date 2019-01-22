Нацполіція готова дати охорону всім кандидатам у президенти, – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив на неприпустимості будь-яких було провокацій щодо кандидатів у президенти.

"Нам зрозумілі дії деяких груп, які намагаються супроводжувати тури кандидатів у президенти, влаштовуючи різні провокації, зриваючи виборчі заходи, влаштовуючи напади на кандидатів у президенти", – сказав Аваков на нараді в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові надати кожному кандидату в президенти на весь час кампанії супроводжуючих офіцерів Національної поліції і повну комунікацію (за їхнім бажанням) з департаментом оперативного супроводу для того, щоб запобігти діям таких провокаційних груп", - заявив міністр.

Також Аваков "окремо попередив тих, хто оплачує та ініціює ці групи".

"Ми знаємо більше, ніж говоримо зараз. Як тільки межа намірів перейде в межу скоєння злочину, реакція можливо, буде катастрофічною для декого з натхненників", - заявив міністр.

Він назвав "справою честі" не допустити під час кампанії таких провокацій в Харківській області.

Глава МВС також зазначив, що кандидати в президенти можуть отримати фізичну охорону для запобігання нападам.

"Кожен кандидат в президенти має право звернутися в Національну поліцію за такою допомогою підтримкою і супроводом, він їх отримає", - пообіцяв Аваков.