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Нацполіція готова дати охорону всім кандидатам у президенти, – Аваков

Аваков закликав силовиків не допустити провокацій
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив на неприпустимості будь-яких було провокацій щодо кандидатів у президенти.
Нацполіція готова дати охорону всім кандидатам у президенти, – Аваков Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

"Нам зрозумілі дії деяких груп, які намагаються супроводжувати тури кандидатів у президенти, влаштовуючи різні провокації, зриваючи виборчі заходи, влаштовуючи напади на кандидатів у президенти", – сказав Аваков на нараді в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові надати кожному кандидату в президенти на весь час кампанії супроводжуючих офіцерів Національної поліції і повну комунікацію (за їхнім бажанням) з департаментом оперативного супроводу для того, щоб запобігти діям таких провокаційних груп", - заявив міністр.

Також Аваков "окремо попередив тих, хто оплачує та ініціює ці групи".

"Ми знаємо більше, ніж говоримо зараз. Як тільки межа намірів перейде в межу скоєння злочину, реакція можливо, буде катастрофічною для декого з натхненників", - заявив міністр.

Він назвав "справою честі" не допустити під час кампанії таких провокацій в Харківській області.

Глава МВС також зазначив, що кандидати в президенти можуть отримати фізичну охорону для запобігання нападам.

"Кожен кандидат в президенти має право звернутися в Національну поліцію за такою допомогою підтримкою і супроводом, він їх отримає", - пообіцяв Аваков.

Нагадаємо, що глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі кандидати в президенти України "отримають захист, а не преференції".

 

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22 01 2019 14:52
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