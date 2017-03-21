Нацрада пригрозила відключити канал "Беларусь 24" за карту України без Криму

Нацрада заявила про порушення законодавства білоруським супутниковим телеканалом "Беларусь 24", який показав у своєму ефірі карту України без Криму.

Нацрада листом поінформувала директора телеканалу "Беларусь 24" Олександра Мартиненка про виявлені в ефірі телеканалу порушення законодавства України і просить їх усунути, повідомляє сайт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

14 лютого у програмі інформаційно-аналітичного спрямування в рубриці "Акценти" зафіксовано демонстрацію віртуальної карти країн, які є членами регіонального об’єднання Центральноєвропейська ініціатива, до складу якого входить і Україна. На цій карті територія української держави була зображена без Криму.

"Подібна редакційна політика свідчить про підтримку телеканалом агресивних дій Російської Федерації щодо України в частині анексії Автономної Республіки Крим. Зазначений факт також є порушенням статті 28 Закону України "Про інформацію", - заявила Нацрада.

Крім того, як зазначає Нацрада, телеканал транслює упереджену інформацію про поточну ситуацію в Україні, не дотримуючись загальноприйнятих журналістських стандартів. Так, 26 лютого в інформаційно-аналітичній програмі "Главный эфир" не був дотриманий баланс поглядів на окремі політичні події в Україні, що призвело до однобокого їх висвітлення.

Національна рада просить телеканал увідповіднити зміст програм, що транслюються, вимогам частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію".

У разі ігнорування вимог українського законодавства регулятор рада буде змушений розглянути питання про припинення ретрансляції програми "Беларусь 24" на території України.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наклала на телеканал СТБ штраф у розмірі 1,655 мільйона гривень за передачі, морально шкідливі для дітей.