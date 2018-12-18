Нацслужба здоров'я затвердила тарифи на оплату послуг первинної медицини в 2019 році

Національна служба здоров'я встановила на 2019 рік базові тарифи на оплату послуг первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду

2019 року сімейні лікарі, терапевти й педіатри зможуть набирати більше пацієнтів. Якщо кількість пацієнтів за деклараціями в лікаря первинної медичної допомоги перевищує рекомендований ліміт до 10%, обслуговування понад норму буде оплачено за тарифом 370 грн/рік на людину, без застосування вікових коефіцієнтів. За статистикою Національної служби здоров'я, дві третини лікарів набрали декларацій більше від обсягу оптимальної практики, повідомляє прес-служба МОЗ.

Якщо ж кількість декларацій перевищує оптимальну більше ніж на 10%, то вони будуть оплачені за тарифом 370 грн/рік на людину із застосуванням понижувальних коефіцієнтів, без застосування вікових коефіцієнтів:

- від 110% + 1 декларація до 120% - коефіцієнт 0,8;

- від 120% + 1 декларація до 130% - коефіцієнт 0,6;

- від 130% + 1 декларація до 140% - коефіцієнт 0,4;

- від 140% + 1 декларація до 150% - коефіцієнт 0,2;

- від 150% + 1 декларація і всі наступні - коефіцієнт 0.

Наприклад, якщо ліміт перевищено більше ніж на 10%, до тарифу 370 грн/рік на людину буде застосовуватися коефіцієнт 0,8, якщо більше ніж на 20% - 0,6 і так далі. Якщо кількість декларацій перевищує ліміт більше ніж на 50%, оплата Національної служби здоров'я за них припиняється.

Медзаклади, розташовані в гірській місцевості, отримуватимуть оплати від НСЗУ за тарифом із застосуванням додаткового коефіцієнта - 1,25, на рівні 2018 року. Гірський коефіцієнт буде також застосовуватися і в декларації понад ліміт.

Медзаклади отримуватимуть оплати за договором з Національною службою здоров'я за пацієнтів, які не підписали декларації і мешкають на території обслуговування медичного закладу на 1 липня 2019 по тарифу 120 грн/рік на людину. Щомісяця здійснюватиметься перерахунок з урахуванням нових укладених декларацій.

На 2019 рік на медичні установи первинної ланки не передбачається медична субвенція з державного бюджету. Це означає, що ті комунальні установи, які не укладуть договір з Національною службою здоров'я на 2019 рік, будуть фінансуватися за рахунок інших бюджетних програм у порядку, встановленому законодавством, та з інших джерел, не заборонених законодавством. Із січня 2019 року заклади, що надають первинну медичну допомогу, зможуть подати заяву на укладення договору з НСЗУ через електронну систему охорони здоров'я в будь-який час.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я продовжує прийом заяв на договори на 2019 рік. У "третю хвилю" договори укладають не лише заклади, які не працювали зі Службою 2018 року, а й ті установи, які вже мають договір. Адже такий договір на 2018 рік діє тільки до кінця поточного року. На наступний рік усі установи первинної ланки мають переукласти договори з Нацслужбою здоров'я.