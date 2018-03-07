Найєм: депутати "нового покоління" восени можуть запропонувати свого кандидата у президенти
"До вересня люди нового покоління, які є в цьому парламенті, повинні дати свою відповідь з приводу того, що вони робитимуть у 2019 році. Ми не будемо стояти осторонь і чекати, як стара система з'їдає стару систему... Ми запропонуємо свій вихід із ситуації, свою політичну силу, свого кандидата в президенти. Я сподіваюся, це відбудеться вже у вересні, ми до цього готуємося. Думаю, найближчим часом ми будемо вже говорити про групу людей у парламенті, які рухатимуться разом до парламентських і президентських виборів", - заявив депутат журналістам у кулуарах парламенту.
Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про рішення піти в політику відомого українського журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа.
Він повідомив, що веде переговори про створення нового політичного проекту з Найємом і його однодумцями.
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