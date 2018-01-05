Найстаріший вчений Австралії полетить до Швейцарії на евтаназію

104-річний австралійський еколог шкодує, що прожив так довго, і мріє померти

На початку травня австралійський ботанік, еколог-статистик, автор понад ста наукових робіт з питань екології Девід Гудолл полетить до Швейцарії, щоб зробити евтаназію.

Про це пише The Washington Post.

4 квітня 2018 року досліднику виповнилося 104 роки. В Австралії його називають найстаршим науковцем у країні.

"Я шкодую, що досяг такого віку, я волів би бути на 20-30 років молодше. У такої літньої людини як я повинні бути всі цивільні права, зокрема і право на те, щоб скоїти асистоване самогубство", – говорив Гудолл після дня народження.

Останні 20 років учений належить до організації Exit International, яка лобіює легалізацію евтаназії в різних країнах. Організація базується в Австралії. Засновник Exit International Філіп Ніцшке допоможе Гудоллу дістатися до Швейцарії і зробити евтаназію.

В Австралії евтаназія заборонена, але штат Вікторія прийняв закон, згідно з яким з 2019 року невиліковно хворим пацієнтам дозволять добровiльно йти з життя.

У Гудолла немає такої хвороби, як пише The Washington Post, він до 90 років грав у теніс і досі продовжує працювати в університеті на гонорарній основі. У 2016 році його намагалися звільнити, адже боялися за його здоров'я, проте сам Гудолл назвав це ейджизмом. Рішення переглянули.

Кілька місяців тому Гудолл упав у своїй квартирі і змушений був пролежати на підлозі дві доби, поки до нього не прийшла хатня працівниця.

Нагадаємо, в Бельгії зробили евтаназію французькій письменниці Енн Берт. Вона померла у віці 59 років в одній з лікарень.

Нідерландський дизайнер Олександр Баннінк і австралійський активіст Філіп Ніцшке представили на виставці в Амстердамі прототип "капсули для самогубств" Sarco (скорочено від "Саркофаг").