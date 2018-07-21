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Названо кращий український повнометражний фільм Одеського кінофестивалю за версією ФІПРЕССІ

Сьогодні ввечері буде названо переможців кінофестивалю
За версією Міжнародної федерації кінопреси ФІПРЕССІ, найкращим українським повнометражним фільмом Одеського міжнародного кінофестивалю, що завершується сьогодні в Одесі, стала документальна стрічка "Дельта" українського режисера-документаліста Олександра Течинського.
Названо кращий український повнометражний фільм Одеського кінофестивалю за версією ФІПРЕССІ Фото: InfoResist

Про це журі оголосило 20 липня.

"Дельта" - повнометражний документальний фільм про людей, які живуть в дельті Дунаю, у Вилково, і заробляють на життя важкою працею, але при цьому радіють життю. "У мене питання до того хлопця, який назвав це місце українською Венецією: мужик, ти серйозно?", розповідав Течинський про свій фільм в переддень кінофестивалю, інформує "Новое время".

Фільм "Дельта" в цьому році бере участь у Національній конкурсній програмі ОМКФ, в якій, крім нього - чотири повнометражні українські фільми і 13 короткометражних.

Течинський починав як фоторепортер - працював для Комерсант-Україна і Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дебютом в кіно стала документальна короткометражка "Сери і сеньйори" про хасидів в Умані.

Його фільм "Все палає" критики називають однією з найбільш обговорюваних стрічок про події на Майдані в 2013-14 році. Картина отримала спеціальну нагороду на Міжнародному кінофестивалі документального кіно DOK Leipzig і увійшла до лонг-листу премії Європейської кіноакадемії.

Течинський також знявся в одній з епізодичних ролей у фільмі Сергія Лозниці "Донбас" - він зіграв українського журналіста, який супроводжує свого колегу по невизнаних територіях під час бойових дій.

Українська прем'єра "Донбасу" відбулася на цьому тижні в рамках ОМКФ-2018. 

9-ий Одеський кінофестиваль проходить в цьому році з 13 по 21 липня. 

Нагадаємо, гран-прі 47-го кінофестивалю "Молодість" за найкращий дебютний фільм, статуетку "Скіфський олень" та 10 тисяч доларів США отримав фільм "Святий" Андріуса Блажевічюса (Литва, Польща, 2016).

 
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21 07 2018 16:22
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