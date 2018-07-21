Названо кращий український повнометражний фільм Одеського кінофестивалю за версією ФІПРЕССІ
Про це журі оголосило 20 липня.
"Дельта" - повнометражний документальний фільм про людей, які живуть в дельті Дунаю, у Вилково, і заробляють на життя важкою працею, але при цьому радіють життю. "У мене питання до того хлопця, який назвав це місце українською Венецією: мужик, ти серйозно?", розповідав Течинський про свій фільм в переддень кінофестивалю, інформує "Новое время".
Фільм "Дельта" в цьому році бере участь у Національній конкурсній програмі ОМКФ, в якій, крім нього - чотири повнометражні українські фільми і 13 короткометражних.
Течинський починав як фоторепортер - працював для Комерсант-Україна і Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дебютом в кіно стала документальна короткометражка "Сери і сеньйори" про хасидів в Умані.
Його фільм "Все палає" критики називають однією з найбільш обговорюваних стрічок про події на Майдані в 2013-14 році. Картина отримала спеціальну нагороду на Міжнародному кінофестивалі документального кіно DOK Leipzig і увійшла до лонг-листу премії Європейської кіноакадемії.
Течинський також знявся в одній з епізодичних ролей у фільмі Сергія Лозниці "Донбас" - він зіграв українського журналіста, який супроводжує свого колегу по невизнаних територіях під час бойових дій.
Українська прем'єра "Донбасу" відбулася на цьому тижні в рамках ОМКФ-2018.
9-ий Одеський кінофестиваль проходить в цьому році з 13 по 21 липня.
Нагадаємо, гран-прі 47-го кінофестивалю "Молодість" за найкращий дебютний фільм, статуетку "Скіфський олень" та 10 тисяч доларів США отримав фільм "Святий" Андріуса Блажевічюса (Литва, Польща, 2016).
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