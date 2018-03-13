НБУ незаконно вивів з ринку банк "Хрещатик", - Верховний суд

Верховний суд України підтвердив рішення Вищого адміністративного суду міста Києва від 20 липня 2017 року про бездіяльність Нацбанку у забезпеченні захисту прав вкладників і кредиторів банку "Хрещатик".

Рік тому Окружний адміністративний суд Києва залишив без змін рішення Київського апеляційного адміністративного суду та визнав протиправною бездіяльність НБУ стосовно неприйняття належних заходів стосовно забезпечення захисту прав та інтересів вкладників та кредиторів банку, - повідомляє "Фінансовий клуб", посилаючись на рішення суду №826/15685/16 від 27 лютого 2018 року.

Верховний суд констатував, що Нацбанк передчасно і необґрунтовано визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, оскільки 4 квітня 2016 року НБУ відніс банк до проблемних на 180 днів, а вже 5 квітня — до неплатоспроможних.

При цьому НБУ посилався на порушення банком нормативу достатності капіталу, хоча перед цим дозволив банкам його порушувати.

При цьому зазначається, що механізму повернення неплатоспроможного банку на ринок не існує, тому "Хрещатик" не відновить свою роботу.

Нацбанк визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним 5 квітня 2016 року, а вже менше чим за два місяці — 2 червня 2016 року — за пропозицією Фонду гарантування вкладів регулятор прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Раніше повідомлялось, що російський "БМ Банк" здасть банківську ліцензію і буде працювати як фінансова компанія.