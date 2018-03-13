НБУ незаконно вивів з ринку банк "Хрещатик", - Верховний суд
Рік тому Окружний адміністративний суд Києва залишив без змін рішення Київського апеляційного адміністративного суду та визнав протиправною бездіяльність НБУ стосовно неприйняття належних заходів стосовно забезпечення захисту прав та інтересів вкладників та кредиторів банку, - повідомляє "Фінансовий клуб", посилаючись на рішення суду №826/15685/16 від 27 лютого 2018 року.
Верховний суд констатував, що Нацбанк передчасно і необґрунтовано визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, оскільки 4 квітня 2016 року НБУ відніс банк до проблемних на 180 днів, а вже 5 квітня — до неплатоспроможних.
При цьому НБУ посилався на порушення банком нормативу достатності капіталу, хоча перед цим дозволив банкам його порушувати.
При цьому зазначається, що механізму повернення неплатоспроможного банку на ринок не існує, тому "Хрещатик" не відновить свою роботу.
Нацбанк визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним 5 квітня 2016 року, а вже менше чим за два місяці — 2 червня 2016 року — за пропозицією Фонду гарантування вкладів регулятор прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.
Раніше повідомлялось, що російський "БМ Банк" здасть банківську ліцензію і буде працювати як фінансова компанія.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків