Суд підтвердив незаконність Нацбанком ліквідації банку "Хрещатик"
Згідно з рішенням суду, Нацбанк, який на той час очолювала Валерія Гонтарева, передчасно і необґрунтовано визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним у зв’язку з тим, що 4 квітня 2016 року НБУ відніс банк до проблемних на 180 днів, а вже 5 квітня 2016 року - до неплатоспроможних.
У свою чергу НБУ послався на порушення "Хрещатиком" нормативу адекватності капіталу, попри те, що раніше сам дозволив банкам його порушувати.
ВАСУ залишив без змін постанови судів попередніх інстанцій щодо задоволення позову Благодійної організації "Благодійний фонд "Богдана Гаврилишина", Благодійного фонду "Енергетичний центр ім. Люндіна", ТОВ "Сіріус-1", скасувавши постанову Нацбанку.
5 квітня 2016 року в НБУ ухвалили рішення про введення тимчасової адміністрації у київський банк "Хрещатик".
Нагадаємо, за інформацією Нацбанку, станом на 1 травня суди прийняли неправосудні рішення, які набрали законної сили щодо 12 банків. Йдеться про банки "Фінансова ініціатива", "Союз", "Український інноваційний банк", "Преміум", "Капітал", "Велес", "Радикал банк", "ТК Кредит", "Східно-промисловий комерційний банк", "Київська Русь", "КСГ Банк", "Хрещатик"
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