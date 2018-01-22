НБУ передав 1 мільярд доларів резервів в управління Світовому банку
Про це повідомив заступник глави центробанку Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні частина ЗВР знаходиться в управлінні СБ. Ця сума становить до 1 млрд доларів", - сказав він.
Чурій зазначив, що СБ є одним з найбільших інвестиційних керуючих для центральних банків - він управляє резервами 53 країн світу.
Крім того, така передача дозволяє здійснювати операції з ЗВР аналогічні тим, які здійснює СБ при навчанні персоналу.
Іншими вигодами передачі активів в управління СБ є доступ до результатів його економічних досліджень, відкриття можливості персоналу НБУ дистанційно навчатися в провідних американських інститутах і університетах, отримання від СБ консультаційних послуг.
За даними Чурія, СБ управляє резервами України в рамках встановлених НБУ обмежень. У числі таких обмежень: перелік високоліквідних інструментів, обмеження ризику, вимога до ліквідності, а також вимога звітності.
Нагадаємо, міжнародні резерви України в 2017 році зросли на 21% і станом на 1 січня 2018 року, за попередніми даними, становили 18,808 мільярда доларів.
Сумарний борг України перед Міжнародним валютним фондом на поточний момент становить $12,1 млрд.
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