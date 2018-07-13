НБУ: підвищення облікової ставки - заклик до реформ

Підвищення облікової ставки - це попередження уряду та політикам про негативні наслідки бюджетного дефіциту та сигнал економічним агентам, що НБУ прагнутиме стримувати інфляцію.

"Підвищення ставки – це не механічна реакція на минулі події, а оцінка ризиків майбутнього. Це заклик до реформ, без яких буде важко втримати економічну ситуацію", - йдеться у спільному коментарі членів Ради НБУ Тимофія Милованова та Віктора Козюка, опублікованому на сторінці Милованова у Facebook.

Члени Ради НБУ перелічили ризики підвищення інфляції в майбутньому.

"По-перше, змінюються інфляційні очікування (немає очікувань значного уповільнення інфляції). По-друге, економіка України адаптувалась до шоку розриву зв’язків з непідконтрольними територіями (зростання цін не буде стримано факторами, пов’язаними з війною)", - йдеться у коментарі.

"По-третє, змінилась структура шоку базової і не-базової інфляції. По-четверте, відбулися істотні зміни в глобальному економічному оточенні (ризики для економічного зростання України, менш вигідні умови по залученню міжнародних кредитів)", - пише Милованов.

"По-п’яте, підвищуються ризики зриву програми співпраці з офіційними кредиторами. Це обмежує можливість дій НБУ та створює загрозу відновлення спекулятивних настроїв щодо курсу гривні. По-шосте, зростають ризики політичного бізнес-циклу. Бізнес та населення спостерігають за негативними політичними баталіями, коаліційним розбратом та ризиком перетворення передвиборчого періоду у війну усіх проти усіх", - зазначили Милованов та Козюк.

За їхніми словами, ці ризики "трансформуються у істотні проблеми (касові розриви) бюджету".

"Відповідно, підвищення ставки – це оцінка ризиків майбутнього. Більше того, це сигнал економічним агентам, що НБУ прагнутиме стримувати інфляцію. Також це сигнал уряду і політикам, що бюджетний дефіцит та очікування що "якось все буде добре", як мінімум, не доречні. НБУ демонструє готовність до жорсткої монетарної політики. Це заклик до реформ, без яких буде складно втримати ситуацію, коли і якщо вона виявиться для нас вкрай непривабливою", - резюмував член Ради НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункту (п.п.) - до 17,5% для приведення рівня інфляції в цільовий діапазон в 2019 році.