НБУ покращив прогноз зростання економіки України

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2017 році збільшиться на 2,2%.

Такий оновлений прогноз оприлюднив Національний банк України, який раніше чекав зростання української економіки в поточному році на 1,6%, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"Це пов'язано зі сприятливим впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, що знаходило відображення в кращих, ніж очікувалося раніше, результатах економічної активності більшості галузей в другому-третьому кварталах цього року", - сказано в повідомленні НБУ.

При цьому, НБУ зберіг прогноз прискорення зростання ВВП у 2018 році на рівні 3,2%, кілька знизивши оцінку його подальшої динаміки у 2019 році - 3,5% замість раніше очікуваних 4%.

Нацбанк також уточнив, що на поточний рік підвищив оцінку номінального ВВП з 2,85 трлн грн до 2,88 трлн грн.

НБУ в липні поточного року погіршив прогноз зростання ВВП країни в 2017 році до 1,6% з 1,9%.

Уряд при перегляді проекту держбюджету-2017 влітку цього року підвищив оцінку номінального ВВП в 2017 році до 2,846 трлн з 2,585 трлн грн, погіршивши прогноз його реального зростання до 1,8%, інфляції - до 11,2%. У наступному році Кабмін очікує зростання ВВП на 3%.

У вересні НБУ оцінив зростання економіки України з початку року в 2,3% в річному вимірі. А прогноз по економічному зростанню за підсумками 2017 року НБУ оцінив у 1,6%.

Перед цим в уряді спрогнозували зростання ВВП в 2017 році на рівні 2%.

Крім того, Світовий банк (СБ) також прогнозує зростання ВВП України в 2% в поточному році, проте не бачить значних ривків в секторах економіки. У СБ додали, що такого зростання економіки недостатньо для зростання доходів громадян.

Нагадаємо, що в першому кварталі 2017 року ВВП України зріс на 2,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, у другому - на 2,4%.



